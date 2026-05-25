На Star Citizen собрали уже 1 миллиард долларов, а игра все еще не вышла официально

Разработка Star Citizen длится уже более десяти лет, но интерес игроков только растет. Космический симулятор Криса Робертса установил новый рекорд финансирования, который для индустрии до сих пор казался недостижимым

На момент публикации сумма пожертвований на разработку превысила 1,006 миллиарда долларов, а количество пользователей, которые поддержали проект, достигла 6,54 миллиона человек, информирует Variety.

История Star Citizen началась еще в 2012 году с кампании на Kickstarter, где игра собрала чуть более 2 миллионов долларов. После этого финансирование перенесли на официальный сайт проекта, а масштабы сборов начали стремительно расти. В 2015 году игра преодолела рубеж в 100 миллионов долларов, в 2020-м – 300 миллионов, в 2023-м – 600 миллионов, а прошлой зимой финансирование превысило 900 миллионов долларов.

Руководитель проекта и создатель серии Wing Commander Крис Робертс (Chris Roberts) считает, что успех Star Citizen напрямую связан с желанием игроков получить масштабную и максимально детализированную виртуальную вселенную.

Многие люди хотят приключений в виртуальном мире вроде Star Citizen, и именно это помогло нам достичь нынешнего положения,

– комментирует успех игры Робертс.

Он также отметил, что масштабы проекта настолько велики, что "их невозможно реализовать в любой другой игре".

Несмотря на рекордное финансирование, полноценный релиз Star Citizen все еще остается далеким. По текущим оценкам, версия 1.0 может выйти не ранее 2027 – 2028 года. В то же время Робертс отметил, что даже после официального запуска разработка не завершится, ведь студия рассчитывает поддерживать и расширять игру еще много лет.

Отдельно руководитель Cloud Imperium Games прокомментировал состояние сюжетной кампании Squadron 42, которая разворачивается во вселенной Star Citizen. По его словам, проект уже находится "на завершающих стадиях" подготовки, а релиз запланирован на конец 2026 года.

Робертс также сравнил свою работу над Star Citizen и Squadron 42 с подходом режиссера Джеймса Камерона (James Cameron) к созданию "Аватара". Разработчик заявил, что как творческому человеку ему "очень повезло иметь время и деньги" для реализации столь масштабного замысла, а сам проект он назвал "видеоигровым ответом" на франшизу "Аватар".

Стоит отметить, что Star Citizen давно перестала быть "обычной игрой", к которой можно применить классический подход с разработкой и релизом. Несмотря на отсутствие финальной версии 1.0, проект уже много лет существует в формате публичной альфы, где пользователи могут играть, тестировать механики и влиять на развитие вселенной.

По неофициальным оценкам различных сервисов аналитики, ежемесячно в Star Citizen заходят десятки тысяч активных игроков, а общая аудитория аккаунтов уже превысила 6 миллионов человек.