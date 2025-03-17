Минус одни "Звездные войны"

Что интересно, Star Wars: Hunters имеет очень хорошие оценки в магазинах. Например, на Google Play она оценена на 4,4 из 5 возможных. В App Store пользователи поставили ей 4,5 из 5 баллов. Она бесплатная и предусматривает бои между игроками на арене. Однако это все равно не спасло проект от закрытия, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение в блоге разработчиков.

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Серверы игры будут выключены 1 октября 2025 года , что станет последним днем, когда в нее можно будет поиграть.

, что станет последним днем, когда в нее можно будет поиграть. Последнее обновление контента состоится 15 апреля 2025 года.

Разработчики заявили, что решение о закрытии игры "было нелегко принять" и что они "обязуются обеспечить видимость и обновления на протяжении всего переходного процесса". Например, 25 марта игроки увидят, что пятый сезон получит продление на три недели. За это время разработчики "перезапустят события и магазинные наборы из сезона". Рейтинговый сезон также получит продолжение, что даст игрокам больше времени для достижения главной цели.

Финальное обновление в апреле отключит внутриигровые покупки на всех платформах. Вместо этого оно добавит новую охотницу поддержки, Тую. Этот персонаж будет доступен для игры сразу после его появления и бесплатно. Во время этого обновления также будет выпущен дополнительный внутриигровой контент.

О причинах закрытия игры команда разработчиков ничего не говорит. Но можно предположить, что она не собрала желаемое количество аудитории, а потому не приносила достаточной прибыли. Это довольно странно, поскольку, как уже отмечалось, проект имеет неплохие отзывы. GamingTrend оценил игру на 95 из 100, отметив, что "Star Wars: Hunters хорошо справляется с созданием быстрых матчей с уникальными и сбалансированными персонажами". The Guardian поставил игре 60 из 100, отметив, что "это приличный командный шутер, но ему не хватает оригинальных особенностей или большей связи с фильмами".

Общая оценка пользователей составляет 6.6 из 10 на основе 57 отзывов на Metacritic. Некоторые игроки хвалят игру за ее веселый геймплей и интересных персонажей. Другие критикуют микротранзакции и сложность разблокировки новых персонажей.

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