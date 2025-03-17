Мінус одні "Зоряні війни"

Що цікаво, Star Wars: Hunters має дуже гарні оцінки в магазинах. Наприклад, на Google Play вона оцінена на 4,4 з 5 можливих. В App Store користувачі поставили їй 4,5 з 5 балів. Вона безплатна й передбачає бої між гравцями на арені. Однак це все одно не врятувало проєкт від закриття, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне повідомлення в блозі розробників.

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Сервери гри будуть вимкнені 1 жовтня 2025 року , що стане останнім днем, коли в неї можна буде пограти.

, що стане останнім днем, коли в неї можна буде пограти. Останнє оновлення контенту відбудеться 15 квітня 2025 року.

Розробники заявили, що рішення про закриття гри "було нелегко прийняти" і що вони "зобов'язуються забезпечити видимість і оновлення протягом усього перехідного процесу". Наприклад, 25 березня гравці побачать, що п'ятий сезон отримає продовження на три тижні. За цей час розробники "перезапустять події та магазинні набори з сезону". Рейтинговий сезон також отримає продовження, що дасть гравцям більше часу для досягнення головної мети.

Фінальне оновлення у квітні вимкне внутрішньоігрові покупки на всіх платформах. Натомість воно додасть нову мисливицю підтримки, Тую. Цей персонаж буде доступний для гри одразу після його появи і безкоштовно. Під час цього оновлення також буде випущено додатковий внутрішньоігровий контент.

Про причини закриття гри команда розробників нічого не говорить. Але можна припустити, що вона не зібрала бажану кількість аудиторії, а тому не приносила достатніх прибутків. Це досить дивно, оскільки, як уже зазначалося, проєкт має непогані відгуки. GamingTrend оцінив гру на 95 зі 100, зазначивши, що "Star Wars: Hunters добре справляється зі створенням швидких матчів з унікальними та збалансованими персонажами". The Guardian поставив грі 60 зі 100, зазначивши, що "це пристойний командний шутер, але йому бракує оригінальних особливостей або більшого зв'язку з фільмами".

Загальна оцінка користувачів становить 6.6 з 10 на основі 57 відгуків на Metacritic. Деякі гравці хвалять гру за її веселий геймплей та цікавих персонажів. Інші критикують мікротранзакції та складність розблокування нових персонажів.

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