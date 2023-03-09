Starfield является одной из самых ожидаемых видеоигр 2023 года и неудивительно, что фанаты студии Bethesda с облегчением вздохнут, узнав, что релиз проекта все же планируется в этом году, сообщает 24 Канал.

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С момента последнего изменения даты релиза игры в Steam прошло немало времени, и вот 8 марта студия наконец порадовала поклонников новостями. На странице игры в твиттере появилось почти 2 минутное видео, состоящее из двух частей.

В первой, кинематографически рассказывается о вызове, который будет ждать игроков в увлекательном мире будущей новинки. Все это сопровождается эпической музыкой и демонстрацией пейзажей ряда увлекательных локаций.

В конце этого сегмента сообщается новая конкретизированная дата выхода игры – 6 сентября 2023 года.

Новый трейлер Starfield: видео

Во второй половине ролика исполнительный продюсер Bethesda Softworks Тодд Говард рассказал, что игра получилась настолько масштабной, что разработчики сами продолжают этому удивляться.

Также геймдизайнер пообещал отдельное мероприятие под названием Starfield Direct, запланированное на июнь, в рамках которого геймеров будет ждать "глубокое погружение" в мир и процесс разработки игры.

В заключение Говард поблагодарил геймеров за ожидание и ажиотаж вокруг проекта, пообещав уникальный игровой опыт.