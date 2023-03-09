Starfield є однією з найочікуваніших відеоігор 2023 року і не дивно, що фанати студії Bethesda з полегшенням зітхнуть, дізнавшись, що реліз проєкту все ж планується цьогоріч, повідомляє 24 Канал.

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Від моменту останньої зміни дати релізу гри в Steam минуло чимало часу, аж ось 8 березня студія нарешті потішила шанувальників новинами. На сторінці гри у твітері з'явилось майже 2 хвилинне відео, що складається з двох частин.

У першій, кінематографічно розповідається про виклик, який чекатимуть на гравців у захопливому світі майбутньої новинки. Усе це супроводжується епічною музикою та демонстрацією краєвидів низки захопливих локацій.

Наприкінці цього сегменту також повідомляється нова конкретизована дата виходу гри – 6 вересня 2023 року.

Новий трейлер Starfield: відео

У другій половині ролика, виконавчий продюсер Bethesda Softworks Тодд Говард розповів, що гра вийшла настільки масштабною, що розробники самі продовжують цьому дивуватися.

Також геймдизайнер пообіцяв окремий захід під назвою Starfield Direct, запланований на червень, у рамках якого геймерів чекатиме "глибше занурення" у світ та процес розробки гри.

Насамкінець, Говард подякував геймерам за очікування та ажіотаж навколо проєкту, пообіцявши унікальний ігровий досвід.