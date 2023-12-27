Геймеры обрушили рейтинг игры Starfield на сервисе Steam

Starfield рискует стать одной из самых провальных игр в 2023 году и вообще в истории студии Bethesda. Новая игра студии не смогла оправдать огромные ожидания поклонников.

Starfield больше не имеет "смешанный" рейтинг в Steam, поскольку последние отзывы перевели игру в категорию "преимущественно отрицательных". Речь об отзывах за последние 30 дней.

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Геймеры обрушили рейтинг Starfield

Несмотря на то, что Starfield имела успешный запуск в сентябре 2023 года, игра Bethesda постепенно потеряла репутацию из-за многочисленных проблем. Многие фанаты Bethesda разочаровались в новой игре студии.

Хотя Bethesda стоит похвалить за попытку создать что-то новое, похоже, большинство игроков недовольны выбранным направлением. Сосредоточенность Starfield на процедурном поколении лишила игру "магии", которая привлекала фанатов Bethesda.

Некоторые игроки утверждают, что игра больше напоминает тематический парк пустых миров и статических городов, соединенных между собой экранами загрузки, чем увлекательную песочницу, которую давали предыдущие игры Bethesda.

Это и отразилось в последних оценках игры. По состоянию на 27 декабря среди оценок за последние 30 дней только 31% является положительным. Если же брать все время с момента релиза 6 сентября 2023 года, положительными являются 65% оценок игры.