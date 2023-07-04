Поклонники Starfield имеют интересную теорию о Марсе в игре

4 июля 2023, 18:43
Читати новину українською

Источник:

ShriyanshPandey

Будущая космическая RPG от Bethesda Starfield будет включать более 1 тысячи планет для исследования. Но небольшая деталь вызывает вопрос о планете в Солнечной системе.

Starfield от Bethesda станет одной из самых ожидаемых игр в новейшей истории. А некоторые поклонники уже заметили незначительную деталь о Марсе, которая побуждает их исследовать поверхность красной планеты в игре, как только она выйдет.

Читайте также PIN-UP Foundation завершает гуманитарную миссию в Херсоне

Интересная деталь о Марсе в игре Starfield

Starfield будет включать более тысячи уникальных планет, которые игроки смогут исследовать за пределами собственной звездной системы Земли. Игра вызвала огромный ажиотаж среди геймеров после первого анонса в 2018 году.

Эта научно-фантастическая игра с открытым миром обещает множество функций со многими основными элементами игрового процесса. Теперь один из поклонников заметил интересную деталь, вызвавшую жаркие дискуссии среди фанатов.

В то время как поверхность Марса является холодной, суровой средой, которая, вероятно, не содержит ни одной жизни в данный момент в реальном мире, профиль планеты в Starfield утверждает, что флора на планете существует испокон веков.

Even though there is no flora on Mars it says "primordial" not "none" ,which seems interesting, maybe we can find fossils on Mars.
by u/ShriyanshPandey in Starfield

 

Это значит, что на Марсе могут существовать простые формы жизни. Возможно, их можно найти на поверхности красной планеты в виде окаменелостей.

Это свидетельствует о том, что создатели Starfield не боятся изучить определенные направления популярной научной теории. Ведь возможность жизни на Марсе является темой жарких дискуссий на протяжении десятилетий.

Автор: Олег Терещенко