Bethesda перенесла в Starfield культовое снаряжение из вселенной Doom и новый квест

Какие игры могли бы прийти вам в голову, если бы речь шла о возможном кроссовере? Вряд ли это были бы Starfield и Doom, ведь между ними не так уж и много общего. Однако Bethesda решила иначе, а потому соединила оба проекта, чтобы отпраздновать очередную годовщину франшизы Doom, уже 31-ю. Вот некоторые детали того, как все это реализовано на практике.

Как это будет

Неожиданное дополнение дает вам возможность пользоваться снаряжением Doom Slayer, в частности броней и оружием, а также пройти совершенно новую миссию под названием At Hell's Gate. Скачать все это можно с официальной страницы Creations для Starfield, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальную учетную запись игры на X.

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За разработкой этого дополнения, то есть самой миссии, стоит сообщество Kinggath Creations, известное своими модами серии Sim Settlements для игры Fallout 4. Вот как его описывают сами создатели: "Группа наемников едва избежала встречи с чем-то, что можно описать лишь как потустороннее зло. Расследуйте это таинственное событие и не дайте мерзкой силе вторгнуться в вашу Вселенную".

Тизер дополнения: видео

Вы также можете получить это дополнение непосредственно из игрового меню Creations на консолях Xbox и ПК.

После загрузки квеста игроки могут начать его прохождение, посетив любую ретрансляционную станцию SSNN в крупном городе (New Atlantis, Cydonia, Akila City или Neon) по всей галактике.

Завершив этот квест, который включает несколько интересных встреч, игроки получат культовый костюм Praetor Suit из новых игр серии Doom, легендарный супердробовик для уничтожения врагов, а также клинок Crucible Blade, чтобы разрубать любых противников. Кроме того, с Industrial Workbench можно создать шесть плюшевых персонажей из Doom, которые украсят дома, аванпосты и корабли игроков.