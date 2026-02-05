Starfield наконец-то выйдет на PlayStation 5: названа точная дата

Космическая ролевая игра Starfield, которая долгое время оставалась недоступной для владельцев PlayStation, может вскоре изменить свой статус. Новые утечки указывают не только на релиз игры на PS5, но и на подготовку крупного обновления, способного существенно изменить ее восприятие.

Когда ждать Starfield на PlayStation 5?

После выхода в 2023 году Starfield стала первой крупной игрой студии Bethesda Softworks, которая обошла стороной консоли PlayStation. Это было прямым следствием сделки с Microsoft, после которой ряд проектов Bethesda получил статус консольных эксклюзивов Xbox. Однако стратегия компании за последние годы заметно изменилась, и Microsoft все активнее выпускает свои игры на платформах конкурентов, пишет WCCF TECH.

Смотрите также Модификация для Starfield весит более 100 гигабайт и превращает игру в проект по Star Wars

По информации польского издания PPE, релиз Starfield на PlayStation 5 может состояться уже 7 апреля 2026 года. Ожидается, что игра выйдет сразу в двух изданиях – стандартном и премиальном. Детали наполнения более дорогой версии официально не раскрыты, но источники предполагают наличие сюжетного дополнения Shattered Space и еще одного, пока не анонсированного DLC.

Хотя PPE ранее ошибалось со слухами о формате релиза Grand Theft Auto VI, издание зарекомендовало себя как надежный источник информации относительно выхода игр, изданных Microsoft, на PlayStation. Именно оно точно предсказало релиз Microsoft Flight Simulator 2024 на консоли Sony, поэтому новые данные по Starfield многие воспринимают серьезно.

Большое обновление

Отдельный интерес вызывает информация о большом обновлении, которое якобы готовят параллельно с PS5-версией. По словам автора контента MrMattyPlays из подкаста Defining Duke, за закрытыми дверями он видел проект, который условно называют Starfield 2.0. Речь идет не о полноценном сиквеле, а о масштабном перезапуске ключевых систем игры. Разработчики ориентируются на пример Cyberpunk 2077 2.0, который в свое время кардинально изменил отношение игроков к проекту CD Projekt RED.

Ожидается глубокая переработка исследования мира, процедурной генерации планет и базовых игровых механик, которые ранее критиковали за однообразие.

Также упоминаются серьезные улучшения движка, оптимизация космических полетов и уменьшение количества загрузочных экранов, которые разрывали ощущение целостного открытого мира.

Именно эти проблемы чаще всего упоминались в отзывах после релиза.

Трейлер Starfield: смотрите видео

Аргументы за и против

Отсутствие мелких патчей после выхода Shattered Space лишь усиливает предположение, что Bethesda сосредоточила ресурсы на чем-то значительно более масштабном. Для студии релиз на PS5 в сочетании с таким обновлением может стать фактическим вторым запуском игры и попыткой заново завоевать аудиторию, которая ранее отнеслась к Starfield скептически.

В то же время часть сообщества сомневается, что процедурную основу игры можно исправить без радикальной перестройки всего проекта. Однако если Bethesda действительно готовит апдейт уровня 2.0, весна 2026 года может стать решающей для будущего Starfield и её места среди великих космических RPG.