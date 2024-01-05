Развитие видеоигр это, конечно, хорошо, но не обязательно, что с их прогрессом все становится лучше, а трава зеленее.

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Сейчас геймеры ожидают, что релиз GTA 6 станет новой вехой в истории видеоигр, а пока до него еще достаточно далеко, 24 Канал предлагает вам список из 8 вещей и механик, которые старым играм серии удались лучше, чем GTA 5.

Физическая форма главного героя

Изменение телосложения протагониста, несомненно, является одной из механик по которым мы скучаем больше всего.

Си Джей в GTA San Andreas

Разное телосложение Си Джея в San Andreas / Фото с Reddit

Возможность откормить главного героя бургерами или сделать его самым настоящим бодибилдером не только добавляет новый уровень иммерсивности, но и интересно влияет на геймплей.

Правда, эта функция отсутствует не только в Grand Theft Auto 5, но и в любой другой игре серии, кроме San Andreas 2004 года выпуска.

Сюжетные дополнения

Совсем недавно появилась информация о том, что Rockstar Games полностью отказались от сюжетных дополнений для GTA 5 из-за безумного успеха GTA Online.

И это огромная трагедия, поскольку ее приквел, Grand Theft Auto 4, имеет два высококачественных DLC, сюжет которых тянет на отдельный проект: The Ballad of Gay Tony и The Lost and Damned.

Дополнение для GTA 4

Крутые персонажи дополнений GTA 4 / Фото Rockstar

Рукопашный бой

Может, кто-то подумает зачем в игре нужен рукопашный бой, если в ней есть оружие на любой вкус?

Однако здесь мы снова вернемся к San Andreas, которая искусно сделала "рукопашку" важной частью игрового процесса.

В проекте 2004 года игроки могут путешествовать игровым миром в поисках тренеров, обучающих разным боевым стилям, каждый из которых имеет свои интересные удары и анимации.

Все приемы рукопашного боя в GTA San Andreas – смотреть видео

Миссии за полицию

Миссии патрульных были в играх серии почти всегда.

Появившись в Vice City, перекочевав в San Andreas, они по-настоящему расцвели в Grand Theft Auto 4, где многие геймеры любили отложить сюжет на потом и наслаждались возможностью сесть в полицейский автомобиль и начать борьбу с преступностью.

Игра за полицию в GTA 4 – смотреть видео

К сожалению, GTA 5 осталась без этой функции и огромное количество геймеров ожидает ее возвращения в GTA 6.

Сюжет

Не поймите нас неправильно, сюжет GTA 5 интересен и забавен, но ему все же далеко до того, какие истории умеют создавать Rockstar.

Этот сюжетный поворот геймеры запомнили навсегда

Этот сюжетный поворот геймеры запомнили навсегда / Фото Rockstar

Например, те же GTA 4 и San Andreas полны неожиданных сюжетных поворотов и перипетий, что позволяет игрокам гораздо глубже сопереживать протагонистам.

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Пешеходы

Как ни парадоксально, но искусственный интеллект простых прохожих – еще одна деталь в которой GTA 4 дает фору GTA 5.

Даже сейчас то, насколько реалистично пешеходы Grand Theft Auto 4 реагируют на происходящее вокруг них (например, использование зонтов под дождем) удивляет и заставляет спрашивать почему ни одна другая игра с открытым миром не имеет столь продуманной системы поведения NPC.

Сравнение прохожих в GTA 4 и GTA 5 – смотреть видео

Паркур

Ясным образом GTA это вам не какой-нибудь Marvel's Spider-Man, однако в пятой части главные герои ну вообще не способны на самые простые акробатические трюки.

Сравнение паркура в GTA 5 и GTA 4 – смотреть видео

И это удивительно, учитывая то, как лихо все те же Нико Белик и Си Джей в свое время могли прыгать по крышам, перелезать высокие заборы и в целом преодолевать разные препятствия.

Здания

Хотя у GTA 5 огромная карта, но на ней, к сожалению, не так много зданий в которые можно войти.

Clucking Bell в San Andreas

Приветливый кассир Clucking Bell в San Andreas / Фото Rockstar

Особенно не хватает поклонникам серии легендарных ресторанов, таких как Burger Shot и Cluckin Bell, каждый из которых имел свой неповторимый антураж.