Розвиток відеоігор це, звісно, добре, але не обов'язково, що з їх прогресом все стає краще, а трава зеленіше.

Читайте також Гемблінг у цифрах та трендах: як пройшов 2023 рік для індустрії

Зараз геймери очікують, що реліз GTA 6 стане новою віхою в історії відеоігор, а поки до нього ще досить далеко, 24 Канал пропонує вам список з 8 речей та механік, які старим іграм серії вдались краще, ніж GTA 5.

Фізична форма головного героя

Змінення статури протагоніста, безсумнівно, є однією з механік за якими ми сумуємо найбільше.

Різна статура Сі Джея у San Andreas / Фото з Reddit

Можливість відгодувати головного героя бургерами або ж зробити його справжнісіньким бодибілдером не лише додає новий рівень імерсивності, але й цікаво впливає на геймплей.

Щоправда, ця функція відсутня не лише в Grand Theft Auto 5, але й у будь-якій іншій грі серії, окрім San Andreas 2004 року випуску.

Сюжетні доповнення

Зовсім нещодавно з'явилася інформація про те, що Rockstar Games повністю відмовилися від сюжетних доповнень для GTA 5 через шалений успіх GTA Online.

І це величезна трагедія, оскільки її приквел, Grand Theft Auto 4, має два високоякісні DLC, сюжет яких тягне на окремий проєкт: The Ballad of Gay Tony та The Lost and Damned.

Круті персонажі доповнень GTA 4 / Фото Rockstar

Рукопашний бій

Можливо, хтось подумає навіщо в грі потрібен рукопашний бій, якщо в ній є зброя на будь-який смак?

Однак тут ми знову повернемося до San Andreas, яка майстерно зробила "рукопашку" важливою частиною ігрового процесу.

У проєкті 2004 року, гравці мають змогу подорожувати ігровим світом у пошуках тренерів, які навчають різним бойовим стилям, кожен з яких має свої цікаві удари та анімації.

Усі прийоми рукопашного бою в GTA San Andreas – дивитися відео

Місії за поліцію

Місії патрульних були в іграх серії майже завжди.

З'явившись у Vice City, перекочувавши потому у San Andreas, вони по-справжньому розквітли у Grand Theft Auto 4, де чимало геймерів любили відкласти сюжет на потім та насолоджувалися можливістю сісти в поліцейський автомобіль і почати боротьбу зі злочинністю.

Гра за поліцію у GTA 4 – дивитися відео

На жаль, GTA 5 залишилася без цієї функції й величезна кількість геймерів очікує на її повернення у GTA 6.

Сюжет

Не зрозумійте нас неправильно, сюжет GTA 5 цікавий та кумедний, але йому все ж далеко до того які історії вміють створювати Rockstar.

Цей сюжетний поворот геймери запам'ятали назавжди / Фото Rockstar

Наприклад ті ж GTA 4 та San Andreas сповнені неочікуваних сюжетних поворотів та перипетій, що дозволяє гравцям набагато глибше співпереживати протагоністам.

Також цікаво Усі 15 ігор серії GTA помістили в один рейтинг: які з них потрапили в топ

Пішоходи

Як не парадоксально, але штучний інтелект простих перехожих – ще одна деталь в якій GTA 4 дає фору GTA 5.

Навіть зараз те, наскільки реалістично пішоходи Grand Theft Auto 4 реагують на те, що відбувається навколо них (наприклад використання парасольок під дощем) дивує та змушує запитувати чому жодна інша гра з відкритим світом не має настільки продуманої системи поведінки NPC.

Порівняння перехожих у GTA 4 та GTA 5 – дивитися відео

Паркур

Ясним чином GTA це вам не якийсь Marvel's Spider-Man, однак у п'ятій частині головні герої ну взагалі не здатні на найпростіші акробатичні трюки.

Порівняння паркуру у GTA 5 та GTA 4 – дивитися відео

І це дивно, враховуючи те, як хвацько все ті ж Ніко Белік та Сі Джей свого часу могли стрибати дахами, перелазити високі паркани та в цілому долати різні перешкоди.

Будівлі

Хоча у GTA 5 величезна карта, але на ній, на жаль, не так багато будівель в які можна увійти.

Привітний касир Clucking Bell у San Andreas / Фото Rockstar

Особливо бракує шанувальникам серії легендарних ресторанів, таких як Burger Shot та Cluckin Bell, кожен з яких мав власний неповторний антураж.