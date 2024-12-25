Steam установила новый рекорд по количеству выпущенных игр в 2024 году

Steam, крупнейшая в мире цифровая игровая платформа, достигла рекордного показателя в 2024 году. Согласно данным SteamDB, неофициальной базы данных платформы, количество новых игр, выпущенных в Steam в этом году, выросло на 30% по сравнению с 2023 годом, что свидетельствует о значительном росте библиотеки контента и пользовательской базы платформы.

2024 год близится к завершению, и статистика свидетельствует о том, что это был плодотворный год для Steam, сообщает 24 Канал. Недавно Valve поделилась информацией о самых популярных и успешных играх года, а SteamDB сосредоточился на огромном количестве новых релизов.

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По состоянию на конец декабря в Steam было запущено 18 825 игр, что превысило показатель 2023 года, который составлял 14 393. Это на 30% больше, чем в предыдущем году.

Большинство из этих новых игр относятся к таким категориям, как:

Однопользовательские игры – 14,3 тысячи;

Казуальные игры – 8,7 тысячи;

Инди игры – 8,6 тысячи;

Экшн игры – 7,3 тысячи.



Статистика выпуска игр в Steam / Фото SteamDB

Несмотря на такой впечатляющий объем, многие из этих игр описываются как низкокачественные или нишевые продукты. SteamDB сообщает, что более 14 800 из этих новых релизов не достигли минимального количества пользователей и продаж, необходимых для разблокировки функций настройки профиля в Steam. Эти проекты не могут быть зачислены в коллекции игр и подсчета трофеев пользователей.

Развитие Steam не ограничивается количеством новых игр. Пользовательская база платформы продолжает стремительно расширяться. В начале декабря количество пользователей Steam достигло исторического максимума – более 39 миллионов одновременных пользователей онлайн, что стало новым рекордом для платформы.

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Благодаря своей постоянно растущей аудитории и разнообразному каталогу, Steam остается центральным хабом для мирового игрового сообщества, устанавливая рекорды, завершая еще один год стремительного развития и активности.