Аналитик спрогнозировал цену Steam Machine от Valve

Новая Steam Machine от Valve до сих пор не имеет официального ценника, однако на рынке уже появляются первые прогнозы. Один из ведущих аналитиков отрасли очертил верхнюю границу, которая может оказаться неприятной для части геймеров.

Какой может быть стоимость Steam Machine?

Отраслевой аналитик Мэт Пискателла предположил, что будущая консоль Steam Machine от Valve потенциально может стоить до 1 тысячи долларов. Он сразу же уточнил, что это не инсайдерская информация и не конкретный прогноз, а скорее экспертная оценка на основе текущих рыночных условий, пишет TheGamer.

По его словам, новое устройство не стоит рассматривать как прямого конкурента PlayStation 5, Xbox Series X или Nintendo Switch. Речь идет скорее о гибриде компьютера и консоли – систему, которая сочетает формфактор приставки с архитектурой персонального компьютера. В таком случае логика ценообразования меняется: это уже не субсидированная консоль с минимальной маржой, а фактически компактный игровой ПК.

Пискателла считает, что 1 тысяча долларов – это верхний предел, но более вероятными могут быть варианты в диапазоне 700 – 800 долларов, пишет GamesRadar+. Теоретически Valve могла бы установить еще более низкую цену, даже ниже 700 долларов, если компания согласится частично компенсировать расходы. Однако сам аналитик намекает, что такой сценарий выглядит маловероятным.



Что диктует цену?

Ключевая проблема – себестоимость компонентов. Рынок электроники остается нестабильным: память, накопители и другие критически важные элементы подорожали по сравнению с предыдущими годами. В таких условиях производитель вынужден балансировать между конкурентной ценой и сохранением прибыльности.

Valve придется учитывать не только стартовую стоимость комплектующих, но и перспективу на несколько месяцев вперед. Цены на компоненты могут измениться, поставки – сократиться, а логистика – усложниться. Кроме этого, важными остаются вопросы объемов производства и глобальной дистрибуции.

Если Steam Machine получит мощную конфигурацию, она должна четко дистанцироваться от Steam Deck, иначе потребители воспримут ее как "большую коробку" с подобными возможностями. Высокие технические характеристики автоматически означают более дорогую финальную цену.

Впрочем, даже если устройство будет стоить 1 тысячу долларов, оно может найти свою аудиторию среди игроков, которые ищут удобство консоли, но не хотят терять гибкость ПК-платформы. Вопрос в другом – насколько массовым будет такой спрос в нынешних экономических условиях.

Окончательное решение остается за Valve. И именно от выбранной ценовой стратегии будет зависеть, станет Steam Machine нишевым устройством для энтузиастов, или сможет выйти на более широкий рынок.