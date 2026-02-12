Аналітик спрогнозував ціну Steam Machine від Valve

Нова Steam Machine від Valve досі не має офіційного цінника, однак на ринку вже з’являються перші прогнози. Один із провідних аналітиків галузі окреслив верхню межу, яка може виявитися неприємною для частини геймерів.

Якою може бути вартість Steam Machine?

Галузевий аналітик Мет Піскателла припустив, що майбутня консоль Steam Machine від Valve потенційно може коштувати до 1 тисячі доларів. Він одразу ж уточнив, що це не інсайдерська інформація й не конкретний прогноз, а радше експертна оцінка на основі поточних ринкових умов, пише TheGamer.

За його словами, новий пристрій не варто розглядати як прямого конкурента PlayStation 5, Xbox Series X або Nintendo Switch. Йдеться радше про гібрид комп’ютера та консолі – систему, яка поєднує формфактор приставки з архітектурою персонального комп’ютера. У такому випадку логіка ціноутворення змінюється: це вже не субсидована консоль із мінімальною маржею, а фактично компактний ігровий ПК.

Піскателла вважає, що 1 тисяча доларів – це верхня межа, але більш імовірними можуть бути варіанти в діапазоні 700 – 800 доларів, пише GamesRadar+. Теоретично Valve могла б встановити ще нижчу ціну, навіть нижче 700 доларів, якщо компанія погодиться частково компенсувати витрати. Проте сам аналітик натякає, що такий сценарій виглядає малоймовірним.



Steam Machine / Фото Valve

Що диктує ціну?

Ключова проблема – собівартість компонентів. Ринок електроніки залишається нестабільним: пам’ять, накопичувачі та інші критично важливі елементи подорожчали порівняно з попередніми роками. У таких умовах виробник змушений балансувати між конкурентною ціною та збереженням прибутковості.

Valve доведеться враховувати не лише стартову вартість комплектуючих, а й перспективу на кілька місяців уперед. Ціни на компоненти можуть змінитися, постачання – скоротитися, а логістика – ускладнитися. Окрім цього, важливими залишаються питання обсягів виробництва та глобальної дистрибуції.

Якщо Steam Machine отримає потужну конфігурацію, вона має чітко дистанціюватися від Steam Deck, інакше споживачі сприймуть її як "велику коробку" з подібними можливостями. Високі технічні характеристики автоматично означають дорожчу фінальну ціну.

Втім, навіть якщо пристрій коштуватиме 1 тисячу доларів, він може знайти свою аудиторію серед гравців, які шукають зручність консолі, але не хочуть втрачати гнучкість ПК-платформи. Питання в іншому – наскільки масовим буде такий попит у нинішніх економічних умовах.

Остаточне рішення лишається за Valve. І саме від обраної цінової стратегії залежатиме, чи стане Steam Machine нішевим пристроєм для ентузіастів, чи зможе вийти на ширший ринок.