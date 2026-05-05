Steam Machine на подходе: Valve доставив в США 50 тонн устройств за два дня

Valve не называет дату выхода новых устройств, но объёмы перевозок говорят сами за себя. Компания резко активизировала поставки в США, и это выглядит как подготовка к важному этапу старта продаж.

По данным The Verge, только за два дня – 30 апреля и 1 мая – в США было ввезено около 50 тонн продукции, обозначенной как "игровые консоли".

Действительно ли Valve готовится к запуску новых устройств?

Эти поставки дополняют примерно 1 тонну грузов, о которой ранее сообщал инсайдер Брэд Линч (Brad Lynch). В то же время есть основания полагать, что речь идет не только о дополнительной партии портативных Steam Deck, которые также классифицируются как "консоли" для импорта, а о других устройствах – в частности Steam Machine или возможный Steam Frame.

После спада активности в конце 2025 года логистика Valve снова набирает обороты. За последние два месяца в США доставили почти 100 тонн продукции. В этот период грузовые суда, в частности Ever Logic, Ever Shine и Ever Sigma, перевезли из Китая в порты Лос-Анджелеса и Такомы десять 40-футовых контейнеров общей массой 127 228 килограммов.

Важно, что один пустой 40-футовый контейнер весит более 3700 килограммов, поэтому фактическая масса самих товаров значительно меньше.

Традиционно такие контейнеры содержали до 42 пакетов с общим весом около 14 500 килограммов. Например, как сообщает The Verge, 18 апреля судно Ever Sigma доставило груз весом 14 322 килограмма для партнера Valve – Ingram Micro.



Впрочем, уже через несколько дней ситуация изменилась. Судно Ever Shine привезло контейнер с тем же количеством пакетов (42), но меньшим весом – 12 608 килограммов. При этом тип контейнера остался неизменным, что может свидетельствовать об изменении содержимого.

Начиная с 23 апреля, Valve получила по меньшей мере семь подобных поставок со средней массой около 12 600 килограммов. Если вычесть вес самих контейнеров, получается примерно 53 124 килограмма товаров, упаковки и сопутствующих материалов – то есть около 50 тонн "игровых консолей".

Кроме самих поставок, ряд других медиа – в частности PC Gamer и Notebookcheck – также обращают внимание на ключевую деталь: изменение веса контейнеров.

Насколько это вообще много?

Несмотря на значительный объем, в масштабах рынка это не так много. Если учесть, что одна Steam Machine весит около 2,6 килограмма, то общее количество устройств может составлять менее чем 20 000 единиц – особенно если часть из них комплектуется контроллерами или другими аксессуарами.

Ситуация со Steam Controller демонстрирует огромный спрос на гаджеты Valve. Геймпад раскупили в первый день продаж. Если Valve не подготовит достаточный запас, новые устройства могут быстро исчезнуть с полок.

В то же время не исключено, что часть или даже все эти поставки все еще состоят из Steam Deck, а изменение веса объясняется другими факторами. Именно на это намекает и дизайнер Valve Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais), который ранее отмечал, что компания "работает над тем, чтобы решить проблемы с поставками" портативной консоли.

Следует упомянуть и о ситуации на рынке компонентов также влияющей на планы Valve. По данным GamesRadar, дефицит оперативной памяти и накопителей, связанный с ростом спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта, усложняет производство и может влиять на сроки запуска новых устройств.

В любом случае, после длительной паузы Valve снова активно наращивает физические поставки устройств, что может свидетельствовать о подготовке к следующему этапу развития своего аппаратного бизнеса.