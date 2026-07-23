Steam становится удобнее: Valve делает списки желаний более интеллектуальными и упрощает процесс дарения игр

Valve выпустила масштабное обновление для Steam, которое изменяет работу со списками желаний и систему подарков. Теперь пользователи могут группировать свои игры по категориям, а дарить цифровые копии стало проще даже тем, у кого нет собственной учетной записи на платформе.

Умные списки и новая система организации

Главным нововведением стала возможность добавлять в список желаний собственные категории. Если раньше это был просто длинный перечень проектов, то теперь игры можно группировать по жанрам, приоритетности покупки или любым другим тегам, таким как "Игры для контроллера" или "Жду распродажи". Это значительно упрощает навигацию для пользователей, у которых в списке накопились сотни игр, пишет GamesRadar.

Поиск в списках желаний получил функцию автозаполнения, а интерфейс стал более читабельным благодаря улучшенной контрастности. Пользователи теперь будут видеть "микротрейлеры" при наведении курсора на изображение игры и получать отдельные уведомления, если для проекта из их списка выйдет демоверсия.

Вы уже можете поделиться ссылкой на свой список желаний, а теперь вы можете поделиться ссылкой на конкретную категорию или даже на отфильтрованный вид вашего списка,

– прокомментировал разработчик Valve.

Эти ссылки на отдельные категории можно отменить в любой момент, что обеспечивает дополнительную конфиденциальность. При этом, когда кто-то переходит по вашей ссылке, чтобы сделать подарок, данные получателя в корзине заполняются автоматически.

Подарки для всех: гостевой режим и электронная почта

Valve также существенно упростила процесс дарения игр, отменив необходимость обязательной регистрации для покупателя. Раньше покупать цифровые подарочные карты или оборудование без аккаунта Steam было возможно, но на сами игры это правило не распространялось. Теперь функция гостевого оформления заказа доступна для всего каталога магазина.

Теперь гостевую оформку заказа можно использовать для покупки любой игры в Steam,

– добавила компания Valve в своем блоге.

Еще одно важное изменение – возможность отправлять подарки на электронную почту. Это идеально подходит для случаев, когда вы не знаете точного имени аккаунта друга. У получателя будет 30 дней, чтобы принять игру, в противном случае средства вернутся покупателю.

Больше не нужно быть "друзьями" в Steam, чтобы отправить игру, хотя для трансграничных подарков с разными ценовыми регионами сохраняются определенные ограничения. В таких случаях сервис покажет окончательную цену в валюте получателя непосредственно во время оплаты, чтобы избежать путаницы с региональными ценами.