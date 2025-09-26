Готовьте свои кошельки: Valve начала подготовку к осенней распродаже в Steam
- Осенняя распродажа в Steam в этом году начнется 29 сентября и продлится до 6 октября.
- Valve представила трейлер, в котором анонсировала скидки на игры, такие как No Rest for the Wicked, The Alters, и многие другие хиты прошлых лет.
Valve выпустила официальный трейлер осенней распродажи Steam, которая в этом году состоится значительно раньше. Акция начнется уже через несколько дней, а ролик раскрывает первые игры, которые получат скидки. Геймеров ждет большой список предложений на хиты 2025 года и прошлых лет.
На какие игры и когда ждать скидок?
В этом году осенняя распродажа в Steam состоится на два месяца раньше, чем обычно. Вместо традиционного конца ноября, акция стартует 29 сентября в 20:00 по киевскому времени и продлится неделю, до 6 октября 20:00. Даты указаны в тизере на YouTube, однако причин такого изменения графика Valve не комментирует.
Поскольку это сезонная распродажа, ожидается большое количество предложений. Valve уже подогревает интерес игроков официальным трейлером, в котором показала некоторые игры, что получат скидки.
В частности, в ролике упоминаются такие проекты, как No Rest for the Wicked, The Alters, Peak, Killing Floor 3, Tempest Rising и The Hundred Line: Last Defense Academy.
Также скидки ожидаются на хиты 2025 года и прошлых лет. Среди них – Final Fantasy VII Rebirth, Batman: Arkham Knight, Doom: The Dark Ages и Nier: Automata.
Кроме того, в конце трейлера появляется коллаж, который намекает на скидки для Stronghold Crusader: Definitive Edition и нескольких десятков других игр.
Анонс осенней распродажи в Steam – смотрите видео:
Вот полный список упомянутых игр:
- No Rest for the Wicked
- The Alters
- DREDGE
- Squad
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Batman Arkham Knight
- DOOM Темные века
- CarX Street
- PEAK
- Into the Dead Our Darkest Days
- Killing Floor 3
- The Hundred Line Last Defense Academy
- NieR Automata
- House Flipper 2
Посылочный симулятор
- Это место занято?
- SCUM
- Ravenswatch
- Tempest Rising
- Cast n Chill
Информация о скидках и акционных предложениях появится в первый день распродажи в Steam на главной странице магазина.