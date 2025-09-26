Готуйте свої гаманці: Valve почала підготовку до осіннього розпродажу в Steam
- Осінній розпродаж у Steam цього року почнеться 29 вересня і триватиме до 6 жовтня.
- Valve представила трейлер, в якому анонсувала знижки на ігри, як-от No Rest for the Wicked, The Alters, та багато інших хітів минулих років.
Valve випустила офіційний трейлер осіннього розпродажу Steam, який цього року відбудеться значно раніше. Акція розпочнеться вже за кілька днів, а ролик розкриває перші ігри, що отримають знижки. Геймерів чекає великий список пропозицій на хіти 2025 року та минулих років.
На які ігри та коли чекати знижок?
Цьогоріч осінній розпродаж у Steam відбудеться на два місяці раніше, ніж зазвичай. Замість традиційного кінця листопада, акція стартує 29 вересня о 20:00 за київським часом і триватиме тиждень, до 6 жовтня 20:00. Дати вказані в тизері на YouTube, однак причин такої зміни графіка Valve не коментує.
Оскільки це сезонний розпродаж, очікується велика кількість пропозицій. Valve вже підігріває інтерес гравців офіційним трейлером, в якому показала деякі ігри, що отримають знижки.
Зокрема, у ролику згадуються такі проєкти, як No Rest for the Wicked, The Alters, Peak, Killing Floor 3, Tempest Rising та The Hundred Line: Last Defense Academy.
Також знижки очікуються на хіти 2025 року та минулих років. Серед них – Final Fantasy VII Rebirth, Batman: Arkham Knight, Doom: The Dark Ages та Nier: Automata.
Крім того, наприкінці трейлера з'являється колаж, який натякає на знижки для Stronghold Crusader: Definitive Edition та кількох десятків інших ігор.
Анонс осіннього розпродажу в Steam – дивіться відео:
Ось повний список згаданих ігор:
- No Rest for the Wicked
- The Alters
- DREDGE
- Squad
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Batman Arkham Knight
- DOOM The Dark Ages
- CarX Street
- PEAK
- Into the Dead Our Darkest Days
- Killing Floor 3
- The Hundred Line Last Defense Academy
- NieR Automata
- House Flipper 2
Parcel Simulator
- Is This Seat Taken?
- SCUM
- Ravenswatch
- Tempest Rising
- Cast n Chill
Інформація про знижки та акційні пропозиції з'явиться в перший день розпродажу в Steam на головній сторінці магазину.