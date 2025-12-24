Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Downdetector.
Что известно о массовом сбое в работе Steam?
Сбои в игровом сервисе начались примерно в 19:59. За это время количество сообщений на платформу Downdetector, которая показывает частоту выявленных проблем на онлайн-серверах, выросло до 487.
Пользователи жалуются также на плохую работу игр Dota 2 и Counter-Strike 2.
Пользователи из разных стран сейчас имеют проблемы со входом в свои учетные записи на сайте и в приложении Steam. У 89% пользователей сервер не работает, а 5 – не могут залогиниться.
Стоит отметить! 20 декабря 2024 года Steam "упал" из-за наплыва геймеров, которые пришли на новогодние скидки на игры. Тогда наблюдались похожие проблемы при входе и работе на сервисе. Также сбой был в октябре прошлого года.
Steam – это онлайн-платформа для компьютерных игр. В ней пользователи могут покупать, скачивать и запускать игры. кроме того, на сервисе есть возможность общаться с друзьями, получать обновления и скидки, а также хранить игры в одной библиотеке.
Какие скидки предлагал Steam в прошлом году?
В феврале прошлого года компания Valve, которая управляет Steam, запустила первую большую распродажу. Тогда огромные скидки, посвященные празднику Китайского Нового, года привлекли геймеров по всему миру и сервер просто не выдержали нагрузки. Все из-за того, что на сотни игр от китайских разработчиков тогда действовали скидки до 99%. Большая распродажа началась 8 февраля и продлится целую неделю – до 15 февраля.
Тогда же Steam добавил еще одну "изюминку" и позволил пользователям искать игры по тегу. Так введя слово "Dwarf" было возможно найти все игры с гномами.