Эта статистика Steam вас удивит – Valve показали интересные данные о предпочтениях геймеров за 2024 год

Ежегодная ретроспектива от Steam раскрыла интересные детали относительно геймерских предпочтений на платформе, которые могут удивить и разочаровать разработчиков видеоигр.

Steam Replay 2024 не только раскрывает индивидуальную статистику активности на платформе каждого пользователя, показывая игры и жанры, в которых они провели больше всего времени, но также дает взглянуть на другие интересные и более глобальные детали, информирует 24 Канал со ссылкой на статистику Steam.

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Новые игры никому не нужны?

Глобальная статистика Steam за уходящий год, свидетельствует о том, что лишь 15% времени, потраченного пользователями на игру в сервисе, было посвящено играм 2024 года выпуска.

Во что же тогда играли геймеры? Как показывают данные:

47% – игры, выпущены в течение последних 1-7 лет .

. 37% – игры возрастом от 8 лет и старше.

Такие цифры могут шокировать разработчиков: неужели геймеров не интересуют новые игры? Это совсем не так, ведь хотя 15% кажутся невероятно низким показателем – это на самом деле очень хорошо.

Все становится понятно по сравнению с 2023 годом, в котором геймеры так же уделяли больше внимания "старым" играм и только 9% игрового времени тратили на проекты 2023 года.

Нынешний рост показателя обусловлен большим количеством удачных ПК релизов, поэтому если 2025 год будет таким же богатым на качественные игры – мы увидим продолжение положительной динамики.