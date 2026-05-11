Студия Shift Up пошла против Sony: что это значит для будущего Stellar Blade 2

Студия Shift Up объявила о значительных изменениях в стратегии выпуска своих будущих проектов. Несмотря на успешное сотрудничество с Sony Interactive Entertainment над первой частью своего популярного боевика, разработчики решили выбрать другой путь для продолжения истории, что обещает большие изменения для игроков.

Что изменится для Stellar Blade 2?

Корейская студия Shift Up, подарившая миру один из самых ярких экшенов последних лет, официально подтвердила, что сиквел Stellar Blade не будет издаваться компанией Sony. Во время отчета за первый квартал руководство компании объявило о переходе на собственную модель обслуживания, что фактически означает отказ от статуса строгого консольного эксклюзива PlayStation, пишет GamesRadar.

Разработка следующей части Stellar Blade продвигается гладко, в соответствии с нашими стандартами качества,

– прокомментировали в Shift Up.

Главной новостью стало то, что отныне студия берет на себя все функции издателя. В компании объясняют этот шаг желанием полностью контролировать маркетинговые стратегии, которые бы отражали уникальную идентичность франшизы, и непосредственно общаться с аудиторией.

Такое решение имеет под собой серьезное экономическое основание. Первая часть Stellar Blade, вышедшая в апреле 2024 года, сначала была доступна только на PlayStation 5. Лишь спустя 14 месяцев, в июне 2025 года, игра добралась до персональных компьютеров. Однако успех на ПК оказался ошеломляющим: пиковое количество одновременных игроков в Steam достигло почти 200 000 человек, пишет TheGamer, что стало рекордом для единичных игр, которые ранее были эксклюзивами PlayStation. Именно этот успех, очевидно, подтолкнул Shift Up к пересмотру отношений с Sony.

По словам представителей студии, их новая цель – "максимизировать продажи и охватить широкую глобальную аудиторию с первого дня". Это прозрачный намек на то, что Stellar Blade 2 может выйти одновременно на нескольких платформах, включая ПК и, возможно, консоли от Microsoft или Nintendo.

Хотя официальный перечень платформ пока не обнародован, в Shift Up уверены, что три фактора – опыт самостоятельного издания, стратегия максимизации продаж и проверенная база фанатов – помогут сиквелу превзойти результаты оригинала.

О первой игре не забывают

Кроме работы над продолжением, разработчики "активно изучают возможность дальнейшего расширения платформ" для первой игры. Ранее появлялись слухи о подготовке версии для Nintendo Switch 2, однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет. Впрочем, учитывая смену курса компании, появление приключений Евы на других устройствах выглядит лишь вопросом времени.

Когда ждать игру?

Относительно сроков, то фанатам не придется ждать слишком долго новых подробностей. Студия планирует раскрыть больше деталей о Stellar Blade 2 уже к концу 2026 года. Генеральный директор Хен Те Ким ранее заявлял, что игру не покажут, пока она не достигнет должного уровня качества. Аналитики издания TheGamer предполагают, что полноценный анонс с трейлером может состояться на церемонии The Game Awards в конце 2026 года, а сам релиз запланируют на 2027 год.

Больше свободы

Самостоятельность Shift Up также позволит избежать потенциальных ограничений со стороны Sony. В частности, существуют предположения, что PlayStation может изменить свою политику по портированию собственных игр на ПК, делая ставку только на мультиплеерные проекты.

Отказавшись от услуг издателя в лице Sony, корейская студия гарантирует себе право выпускать игру там, где она посчитает нужным, не дожидаясь разрешений от партнеров. Это стратегический шаг, направленный на превращение Stellar Blade в настоящую глобальную франшизу, свободную от оков эксклюзивности.

Що відомо про студію Shift Up – історія створення, особливості, цікаві факти

Южнокорейская студия Shift Up за несколько лет прошла путь от мобильного разработчика до одного из самых заметных имен в мировой AAA-индустрии. Компанию в 2013 году основал художник и геймдиректор Ким Хён То, который до этого работал в корейских студиях NCSoft и Softmax. Он был хорошо известен в Корее еще до создания собственной компании благодаря характерному стилю персонажей и работе над MMORPG MagnaCarta и Blade & Soul.

Первые годы Shift Up сосредотачивалась преимущественно на мобильных играх. Самый большой ранний успех студии – игра Destiny Child, которая получила популярность в Южной Корее и Японии благодаря агрессивному визуальному стилю, анимации персонажей и модели сервисной игры. Позже студия выпустила Goddess of Victory: Nikke – мобильный шутер, который стал международным хитом и принес компании сотни миллионов долларов дохода.

Именно финансовый успех мобильных проектов позволил Shift Up перейти к более дорогим консольным играм. Так появился Stellar Blade – экшен для PlayStation 5, который изначально был известен под названием Project EVE. Игру активно поддерживала Sony Interactive Entertainment, которая взяла на себя роль издателя. После релиза в 2024 году проект стал одним из самых успешных новых экшенов года, а впоследствии вышел и на ПК. По данным Shift Up, продажи игры превысили 3 миллиона копий, пишет PlayStation Universe.

Студия быстро стала символом роста корейской консольной индустрии. Бывший руководитель PlayStation Шухей Йошида заявлял, что успех Stellar Blade усилил уверенность корейских разработчиков в создании масштабных консольных игр, а не только мобильных сервисов или MMORPG, вспоминает PC Gamer.

Что известно о Stellar Blade 2: утечки и анонсы

По Stellar Blade 2, то официальный анонс до сих пор ожидается, однако сама разработка уже фактически подтверждена. Информация о сиквеле появилась в финансовых документах Shift Up еще в 2025 году. В презентациях для инвесторов студия указывала продолжение Stellar Blade среди будущих проектов до 2027 года, отмечает издание GameSpot.

Разработчики утверждают, что работают "медленно и осторожно", а полноценное представление состоится только тогда, когда проект достигнет "удовлетворительного качества". В то же время руководитель студии намекнул, что время для ожиданий уже настало, из-за чего в игровом сообществе начали говорить о возможном тизере в 2026 году.

Часть ранних планов для Stellar Blade 2 выросла из идеи большого дополнения к первой игре. По словам Кима Хен Те, команда изначально хотела создать масштабное DLC, но объем контента стал слишком большим, поэтому некоторые идеи перенесли в полноценное продолжение. Также разработчики признавали, что сюжет первой игры пострадал из-за бюджетных и производственных ограничений, поэтому в сиквеле истории обещают уделить значительно больше внимания, пишет чешское издание Konzolista.

Как на самом деле работает сотрудничество между разработчиком и издателем видеоигр?

В современной игровой индустрии сотрудничество между разработчиком и издателем часто определяет судьбу проекта:

Разработчик создает игру – программирует механики, рисует графику, записывает звук, пишет сценарий, тестирует продукт и поддерживает его после релиза.

Издатель же обычно берет на себя финансирование, маркетинг, рекламу, локализацию, юридическую поддержку, продвижение в магазинах, производство физических копий и переговоры с платформами вроде PlayStation, Xbox или Steam.

В случае крупных AAA-игр издатель может финансировать разработку годами. Именно поэтому он часто получает часть прибыли, контроль над маркетингом или даже права на интеллектуальную собственность. Например, Sony помогала Shift Up с финансированием и маркетингом Stellar Blade, а также обеспечила игре продвижение как одному из ключевых эксклюзивов PlayStation.

Впрочем, когда студия становится финансово сильнее, она может перейти к самостоятельному издательству. Это позволяет разработчику контролировать даты релиза, платформы, маркетинговую кампанию и получать большую долю доходов. Именно такой путь сейчас, похоже, и пытается пройти Shift Up после международного успеха Stellar Blade.