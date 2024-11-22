Геймер нашел Сергея Стерненко в STALKER 2: Heart of Chornobyl – забавное фото

Пользователь соцсети X поделился забавной находкой в STALKER 2: Heart of Chornobyl, где он отыскал персонажа подозрительно похожего на известного волонтера и активиста Сергея Стерненко.

После многих лет ожидания геймеры наконец бросились исследовать обновленную Зону в STALKER 2, а некоторые уже успели сделать довольно интересные открытия, сообщает 24 Канал.

Интересно Как выжить в Зоне: 10 лучших советов для игроков S․T․A․L․K․E․R․ 2: Сердце Чернобыля

Стерненко заглянул "по работе"

Пользователь X под ником Кухтя подметил невероятное сходство одного из неигровых персонажей игры на известного волонтера, блогера и активиста Сергея Стерненко.

Отыскать виртуального протеже Сергея можно в дальнем затемненном углу бара в локации Залесье.

Сообщение геймера завирусилось в просторах украинского сегмента X и за несколько часов набрало более 40 тысяч просмотров и 2 тысячи лайков.

Самым главным в этом стало то, что сам Стерненко отреагировал на такую интересность.

Я там по отдельному делу заскочил, надо было кое-что взять для работы,

– написал тот в шутку.

Вероятно, это далеко не последняя интересная находка, которую скрывает уникальный открытый мир STALKER 2: Heart of Chornobyl.