Релиз видеоигры Bloodborne состоялся в марте 2015 года, правда, только для консоли PlayStation 4. Критики и геймеры очень тепло встретили этот проект From Software, а потому и неудивительно, что эту игру активно отправляют на PC с тех пор, как Sony начала выпускать свои эксклюзивы на этой платформе.

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Правда, Bloodborne пока так и не пополнила список таких видеоигр, хотя стоит отметить, что со временем у игроков с PC может появиться оригинальная альтернатива. Речь идет о проекте под названием Bloodborne PSX, который разрабатывается Лилит Вальтер – ведущим программистом Heartstrings Studios. В 2017 году она решила создать на Unreal Engine 4 демейк Bloodborne в стиле видеоигр для консоли PlayStation 1. Правда, активно делиться результатами своей работы она начала только в этом году.

Например, несколько месяцев назад Лилит показала битву с Отцом Гаскойном, а уже на этот раз на ее ютуб-канале появилось десятиминутное видео с полноценным геймплеем. На этой записи можно увидеть, как будет выглядеть в ее игре меню настройки персонажа, а также завязка оригинальной видеоигры. Стоит отметить, что геймерам очень нравится такая адаптация игры Bloodborne, а ярким подтверждением этих слов может служить статистика просмотров. Например, эта запись уже собрала 85 тысяч просмотров, а вот битва с Гаскойном – почти 600 тысяч.

Напоследок стоит отметить, что пока неизвестно, на каком этапе разработки находится этот демейк. Также разработчица пока не называла даже приблизительную дату выхода своего проекта.

Демейк видеоигры Bloodborne в стиле игр с PlayStation 1: видео