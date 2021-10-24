Реліз відеогри Bloodborne відбувся в березні 2015 року, щоправда, лише для консолі PlayStation 4. Критики та геймери дуже тепло зустріли цей проєкт From Software, а тому й недивно, що цю гру активно відправляють на PC відтоді, як Sony почала випускати свої ексклюзиви на цій платформі.

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Щоправда, Bloodborne поки так й не поповнила список таких відеоігор, хоча варто відзначити, що з часом у гравців з PC може з'явитися оригінальна альтернатива. Йдеться про проєкт з назвою Bloodborne PSX, який розроблюється Ліліт Вальтер – провідним програмістом Heartstrings Studios. У 2017 році вона вирішила створити на Unreal Engine 4 демейк Bloodborne у стилі відеоігор для консолі PlayStation 1. Щоправда, активно ділитися результатами своєї роботи вона почала лише в цьому році.

Наприклад, кілька місяців тому Ліліт показала битву з Батьком Гаскойном, а вже цього разу на її ютуб-каналі з'явилося десятихвилинне відео з повноцінним геймплеєм. На цьому записі можна побачити, який вигляд у її грі матиме меню налаштування персонажу, а також зав'язка оригінальної відеогри. Варто відзначити, що геймерам дуже подобається така адаптація гри Bloodborne, а яскравим підтвердженням цих слів може слугувати статистика переглядів. Наприклад, цей запис вже зібрав 85 тисяч переглядів, а от битва з Гаскойном – майже 600 тисяч.

Наостанок варто відзначити, що поки невідомо, на якому етапі розробки знаходиться цей демейк. Також розробниця поки не називала навіть приблизну дату виходу свого проєкту.

Демейк відеогри Bloodborne у стилі ігор з PlayStation 1: відео