Стоит ли скоро ожидать CS2: что означают намеки Valve

В течение всей прошлой недели было очень много разговоров о возможном быстром релизе Counter Strike 2. Разогреть интерес к игре помог и ее аккаунт в социальных сетях.

Да что же могут означать намеки студии Valve по поводу возможной судьбы Counter Strike 2 – читайте дальше.

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Стоит ли ждать скорого выпуска CS2

Все слухи начались с аккаунта игры Counter Strike 2 в твиттере. Он 20 сентября спросил подписчиков, что они делают в следующую среду.

Конечно, это восприняли как прозрачный намек на то, что игра может выйти в свет уже в среду, 27 сентября. Кроме того, вечером 26 сентября на аккаунте появился баннер с надписью "Рассвет последнего дня". Поклонники подумали, что этот день является последним днем жизненного цикла CS:GO.

Впрочем, не всё так однозначно. По всей вероятности, игра еще не совсем готова. В недавнем видео, опубликованном ESL, несколько профессионалов CS:GO спросили об их опыте игры в бета-версии новой игры.

Несколько игроков сказали, что игра не готова к соревнованиям и что есть много проблем, которые следует решить до ее выпуска. В частности, профи отметили проблемы с движением игроков, задержки при использовании гранат и проблемы с серверами.

Киберспортсмены о CS2: смотрите видео

Очень похоже, что геймерам еще придется немного подождать. Разработчик до сих пор не объявил дать выходу Counter Strike 2 и, кажется, пока только дразнит поклонников.