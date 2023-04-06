Стример Counter-Strike 2 показал хитрый трюк, что поможет застать оппонентов врасплох

Популярный стример Counter-Strike 2 продемонстрировал мощный "односторонний" дым, который поможет застать ваших соперников врасплох. Детальнее – в материале.

Бывший киберспортсмен, а ныне стример Эрик "fl0m" Флом продолжает коллекционировать баги в Counter-Strike 2.

Достойно внимания PIN-UP Foundation обеспечил внутри перемещенных лиц с горячих точек гуманитарной помощью

Хотя прошлую находку геймера, позволяющую запустить "легальный" чит с помощью консоли, уже исправили, Флом и дальше выявляет недостатки, способные уничтожить баланс игры

На этот раз, искусный игрок нашел способ использовать "односторонний" (ванвей) дым, дающий незаурядное преимущество в перестрелке с соперником. К тому же это, несмотря на обещание разработчиков, что благодаря новой технологии подобная ситуация в CS 2 невозможна.

Пользоваться этим новым эксплойтом достаточно просто: необходимо бросить гранату в дым непосредственно перед тем, как он полностью раскроется. После этого на считанные секунды вы получите "легкий односторонний эффект".

Стример продемонстрировал невероятную эффективность этого способа в дверях по пути к точке А на карте Dust 2.

Новый "односторонний" дым в CS 2: видео

Кроме того, оказалось, что этот дым даже может защитить игрока от коктейля Молотова, затушив его, несмотря на то что и этого, по словам разработчиков, не должно было произойти.

Итак, Valve еще есть над чем работать до летнего релиза новинки.