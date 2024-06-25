Популярный стример жестко ответил всем, кто жалуется на сложность дополнения Elden Ring

Один из самых популярных стримеров на Twitch в мире выдал гневную тираду в отношении геймеров, которые жалуются на сложность дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring.

С момента выхода DLC Shadow of the Erdtree 21 июня, оно было засыпано хвалебными отзывами и даже стало самым рейтинговым дополнением в истории видеоигр.

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Кай Ценат был категоричен

Однако, со временем вокруг DLC возникли разговоры о чрезмерной сложности, а все больше геймеров оказывались в фрустрации, не способны пройти самых первых боссов новой локации.

Из-за этого рейтинг игры в Steam держится на уровне рецензий "смешанные" (лишь 68% отзывов из более 42 тысяч положительные), а все негативные комментарии – жалобы на сложность.

Популярный стример Кай Ценат, который в свое время даже расплакался из-за трудностей, которые постигли его в оригинальной игре, выдал довольно эмоциональную речь ко всем геймерам, которые высказывают подобные претензии к Shadow of the Erdtree.

Если вы прошли через все эти хлопоты два года назад (имеется в виду сложность базовой игры, – ред.), зачем им, в черта, делать такое DLC, чтобы вы его пролетели и закончили с ним за день или два?

– заявил молодой человек, защищая сложность.

Вся речь Кая: смотреть видео

Итак, как сказал Кай, всем игрокам, которым слишком сложно – следует "надеть штаны для больших мальчиков" и "просто идти сражаться", ведь разработчики Elden Ring ни в коем случае не планируют уменьшать сложность проекта.