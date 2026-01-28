"Это отвратительно или нормально", – известный стример напугал фанатов состоянием своей мышки
- Известный стример Shroud шокировал фанатов состоянием своей компьютерной мышки во время прямой трансляции.
- Фрагмент с грязной мышкой быстро стал вирусным, вызвав различные реакции в социальных сетях.
Известный стример Shroud показал в кадре прямой трансляции свою компьютерную мышку и шокировал фанатов ее состоянием. Клип с этим моментом мгновенно стал вирусным.
Топовые стримеры зарабатывают огромные средства, но остаются обычными людьми, иногда очень ленивыми, сообщает 24 Канал.
Интересно Кандидат в губернаторы Флориды включил игру в GTA 6 в собственные предвыборные обещания
Shroud вызвал отвращение состоянием своей мышки?
Бывший киберспортсмен Майкл Гржесик, известный как Shroud (Шрауд) является одним из самых популярных стримеров в сегменте шутеров.
Мастерство и харизма обеспечивают десятки тысяч зрителей и немалые рекламные контракты.
Однако из-за напряженного графика у Майкла не хватает времени на элементарные домашние дела, например: почистить свою игровую мышку.
На одной из трансляций, стример засветил ее в кадре, чем вызвал шок у фанатов, информирует Dexerto.
Будьте откровенны. Это противно или нормально? Я просто не знаю,
– растерянно спросил Шрауд, демонстрируя грязь на девайсе.
Момент позора: смотрите видео
Фрагмент мгновенно завирусился в соцсетях. И, как и в любом вопросе в интернете, аудитория разошлась во мнениях.
Кто-то призвал Шрауда как можно скорее протереть это "безобразие", другие же начали смеяться и говорить, что видели мышки в худшем состоянии, в частности фотографией поделился пользователь X и стример под ником @camyslays.
Геймеры не впервые удивляют нечистоплотностью:
Работники отеля для киберспортсменов в городе Чанчунь были шокированы состоянием комнаты, после двух лет проживания там постояльца.
Стример Asmongold поразил фанатов рассказом о том, как пытался привести в порядок собственную спальню, где не убирали 3 года, сообщает The Times of India.