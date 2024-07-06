На Twitch, конечно, бывало всякое, но, кажется, что еще никто и никогда не стримил видеоигры, сидя верхом на настоящей лошади.

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Взгляните на своего стримера и на моего – да, мой на коне

Бразильский стример и начинающий профессиональный игрок Valorant под ником Guigz удивил зрителей, приведя в свою комнату весьма неожиданного партнера для трансляции.

Оказалось, что геймер решил попробовать сыграть матч в шутере от Riot Games (к тому же в ранге Immortal) – верхом на коне, "жонглируя" телефоном, клавиатурой и мышкой в руках.

Странная трансляция по Valorant – смотреть видео

В конце концов, игра у стримера не задалась и он даже слез с животного, чтобы попытаться осуществить камбэк со счета 5-10, но впоследствии конь вернулся в кадр уже с седлом на спине и стример снова оказался верхом.

После эфира на Twitch, Guigz покатался на лошади на улице, транслируя это в Instagram, а также показал как убирал беспорядок, который животное учинило в его комнате.

Следует отметить, что выходка контент-мейкера оправдала себя, ведь привлекла внимание огромного количества геймеров и даже профессиональных команд с Valorant.