На Twitch, звісно, бувало усяке, але, здається, що ще ніхто і ніколи не стримив відеоігри, сидячи верхи на справжньому коні.

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Погляньте на свого стримера і на мого – так, мій на коні

Бразильський стример і починаючий професійний гравець Valorant під ніком Guigz здивував глядачів, привівши до своєї кімнати вельми неочікуваного партнера для трансляції.

Виявилося, що геймер вирішив спробувати зіграти матч в шутері від Riot Games (до того ж на ранзі Immortal) – верхи на коні, "жонглюючи" телефоном, клавіатурою та мишкою в руках.

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Зрештою, гра в стримера не задалася і він навіть зліз із тварини, щоб спробувати здійснити камбек з рахунку 5-10, але згодом кінь повернувся в кадр вже із сідлом на спині й стример знову опинився верхи.

Після ефіру на Twitch, Guigz покатався на коні на вулиці, транслюючи це в Instagram, а також показав як прибирав безлад, який тварина вчинила в його кімнаті.

Слід зазначити, що витівка контент-мейкера виправдала себе, адже привернула увагу величезної кількості геймерів та навіть професійних команд з Valorant.