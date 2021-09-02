Стример Warzone совершил 13 убийств за несколько секунд: забавное видео

В многопользовательских играх большое значение имеет не только мастерство, но и удача и следует признать, что стримеру OPMarked невероятно повезло. Детали в материале.

Убить оппонента в Call of Duty: Warzone – не самая простая задача, а пересечь отметку в хотя бы 10 "фрагов" за один матч для рядовых игроков – это вообще нечто из области киберспорта. Однако стримеру OPMarked удалось стать автором невероятного хайлайта, убив 13 врагов за считанные секунды, конечно, не без огромного везения.

Вот это да Игрок Warzone был удивлен, узнав кто его товарищ по игре в реальной жизни

В общем и целом, стример высказал идею о том, что в начале игры можно достаточно легко получить несколько убийств и решил это продемонстрировать. Как опытным игрокам Warzone известно, при десантировании в зону боевых действий, геймеров, которые на момент высадки находятся AFK с помощью автоматического открытия парашюта, если у них включена соответствующая опция, десантируют на крайний предел карты по направлению движения самолета.

AFK – away from keybord – далеко от клавиатуры – термин, используемый для обозначения ситуации, когда пользователь в настоящий момент не находится у компьютера.

Далее все просто, вам необходимо как можно скорее получить вертолет и, предварительно запомнив где находится крайняя точка высадки, отправиться туда в поисках бездействующих врагов и надеяться, что вам повезет так же как OPMarked.

Пользуясь этим хитрым методом, стримеру удалось за считанные секунды записать на свой счет невероятных 13 убийств. Сам контентмейкер отметил, что это, вероятно, мировой рекорд по одновременному "устранению" бездействующих оппонентов.

Поэтому, если хотите поразить своих друзей скриншотом с невероятным количеством убийств уже в начале игры – можете испытать способ OPMarked и, возможно, вам повезет еще больше.