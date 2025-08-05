Разработчики из студии Firefly Studios сообщили об успешном старте ремастера Stronghold Crusader: Definitive Edition. За три недели с момента релиза игра продалась тиражом более 250 тысяч копий. Студия также анонсировала планы на дальнейшую поддержку стратегии, которая будет включать как бесплатные, так и платные обновления.

Обновленная версия классической стратегии Stronghold Crusader 2002 года демонстрирует отличные результаты. Продажи превысили четверть миллиона копий всего за три недели после премьеры 15 июля. Об этом разработчики рассказали на своей странице в X, информирует 24 Канал.

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Игра также установила рекорд для серии в Steam, собрав одновременно более 16 тысяч игроков, и получила "очень положительные" отзывы от 90% пользователей.

Вдохновленные успехом, Firefly Studios поделились дорожной картой с контентом, который будет выходить до конца 2025 года.

Что получат игроки в 2025 году?

Игроков ожидают два крупных обновления, не считая регулярных патчей с исправлениями ошибок.

Бесплатный контент

Осенью: выйдет экономическая кампания на пять миссий, новый ИИ-лорд и набор карт.

Зимой: появится еще больше карт, вторая кооперативная сюжетная линия из девяти миссий, а также редакторы для создания собственных лордов и миссий.

Платный контент (DLC)

Осенью и зимой выйдут два дополнения. Каждое из них добавит по два новых лорда и боевые миссии "Пески времени" на девять заданий.

Точные даты выхода обновлений и DLC разработчики сообщат в ближайшие месяцы. Сама Stronghold Crusader: Definitive Edition, кроме улучшенной графики и музыки, содержит весь контент из дополнения Extreme и другие улучшения, например увеличенные карты и новый игровой контент.

Трейлер Stronghold Crusader Definitive Edition – смотрите видео:

Кстати, недавно мир неожиданно увидела обновленная версия еще одной популярной игры. THQ Nordic представили продолжение культовой серии Darksiders и показала первый трейлер. Фанаты уже долго ждали продолжения этой серии, поэтому встретили эту новость с восторгом.