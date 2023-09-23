Студия Ubisoft анонсировала игру The Division 3

Юлиан Джерити неожиданно возвращается в Ubisoft на должность исполнительного продюсера The Division. Такое предназначение практически подтверждает подготовку игры Tom Clancy's The Division 3.

На новую должность Юлиан перейдет после релиза Star Wars Outlaws, которой он сейчас занимается. Впервые он присоединился к команде Tom Clancy в 2014 году и присоединился к созданию первых двух частей The Division на позиции креативного директора.

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Ubisoft готовит игру The Division 3

Теперь целью Джерити станет создать команду для разработки Tom Clancy's The Division 3 из работников Massive Entertainment и одновременно обеспечить активную поддержку Tom Clancy's The Division 2.

Даже об ориентировочных сроках выхода The Division 3 говорить пока рано. Юлиан отметил, что каждая итерация The Division должна ставить новую планку качества.

Я помню обещания по игровому процессу – кооператив, PvP, аспекты RPG в открытом мире. Его мир казался очень близким и очень реалистичным, будто вы действительно могли быть агентом перемен в нем,

– рассказал Юлиан Джерити.