Subnautica 2 установила бешеный рекорд продаж – 2 миллиона копий за полсуток

Возвращение в подводный мир Subnautica превратилось в один из самых громких запусков года. Новый симулятор выживания от Unknown Worlds менее чем за сутки достиг результатов, которые для большинства AAA-игр остаются недостижимыми даже спустя месяцы после релиза.

После выхода в раннем доступе 14 мая продажи Subnautica 2 растут с невероятной скоростью. Сначала разработчики сообщили о 1 миллионе проданных копий лишь через час после старта, а уже через 12 часов южнокорейское издание Inven сообщило о новой отметке – более 2 миллионов копий.

Почему запуск Subnautica 2 стал настолько успешным?

На старте раннего доступа игра мгновенно возглавила глобальный рейтинг бестселлеров Steam. При этом проект показал огромную активность игроков: пиковый онлайн на всех платформах превысил 651 тысячу пользователей. Только в Steam, по данным SteamDB, одновременно играли более 467 тысяч человек.

Для серии это беспрецедентный результат. Первая Subnautica годами формировала вокруг себя преданное сообщество благодаря сочетанию выживания, исследования океана и атмосферы изоляции. Продолжение еще до релиза считали одним из самых ожидаемых survival-проектов в Steam, но даже на этом фоне масштабы старта удивили рынок.

Разработчики могут озолотиться

Особое внимание сейчас привлекает финансовая сторона успеха игры. Ранее сообщалось, что между издателем Krafton и студией Unknown Worlds действует соглашение о бонусных выплатах. Если до 15 сентября 2026 года разработчики заработают 69,8 миллиона долларов, компания получит масштабный бонус.

Более того, за каждый дополнительный доллар сверх этой суммы Krafton согласилась выплачивать примерно 3,12 доллара бонусов – вплоть до максимального предела в 250 миллионов долларов. На фоне стартовых продаж многие аналитики считают, что достижение этого порога теперь выглядит почти неизбежным.

Где купить Subnautica 2?

Subnautica 2 пока доступна в раннем доступе на PC через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, а также на Xbox Series X и S. Игра одновременно появилась в подписке Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

Стартовая версия стоит 30 долларов. Для проекта в раннем доступе это достаточно высокая цена, однако она не помешала игре стать одним из крупнейших релизов года по темпам продаж.

Как создавали Subnautica 2?

Разработка Subnautica 2 официально стартовала еще в 2022 году, когда студия Unknown Worlds подтвердила работу над "следующей игрой во вселенной Subnautica". Новую часть решили создавать на Unreal Engine 5 вместо предыдущих технологий студии, что позволило значительно улучшить детализацию подводного мира, освещения и масштаб океанических локаций.

Одним из главных изменений для серии стал полноценный кооперативный режим на четырех игроков. Ранее Subnautica оставалась сугубо одиночным survival-проектом, но разработчики давно замечали, что фанаты массово используют неофициальные модификации для совместной игры. В результате мультиплеер стал одним из ключевых направлений второй части.

В студии также заявляли, как писал PC Gamer, что Subnautica 2 станет самой большой и отполированной игрой, которую Unknown Worlds когда-либо выпускала в раннем доступе. По словам руководителя дизайна Энтони Гальегоса, команда пыталась сделать стартовую версию значительно масштабнее, чем в случае с первой Subnautica или Below Zero.

В то же время разработка сопровождалась серьезными корпоративными конфликтами. В 2025 году Krafton неожиданно отстранила руководителей Unknown Worlds, включая соучредителей Чарли Кливленда и Макса Макгвайра. Позже между сторонами начались судебные споры из-за бонусной сделки на 250 миллионов долларов, а релиз раннего доступа перенесли на 2026 год. Впоследствии суд встал на сторону руководства студии и приказал вернуть CEO Теда Гилла на должность.

Несмотря на проблемы, Unknown Worlds неоднократно подчеркивала, что концепция игры осталась неизменной. В открытом письме к сообществу команда писала, что "гордится миром и историей, которые создает", а также планирует развивать игру вместе с игроками в течение 2 – 3 лет раннего доступа.

Интересно и то, что студия сознательно отказалась от использования генеративного ИИ при создании игры, хотя материнская компания Krafton активно продвигает ИИ-направление, как писал Games Radar. Разработчики заявили, что все существа, системы поведения и контент в игре создавались вручную.