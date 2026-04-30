Трейлер Subnautica 2 показал новые угрозы и назвал дату релиза
- Subnautica 2 запустится в раннем доступе 14 мая 2026 года на нескольких платформах, включая PC и Xbox Series X/S, и будет доступна в библиотеке Xbox Game Pass по начальной цене 30 долларов.
- Игра предлагает кооперативный режим до четырех человек, расширенные механики выживания, несколько биомов, готовых персонажей и онлайновый мультиплеер, с дальнейшими планами на расширение контента в течение периода раннего доступа.
Разработчики Subnautica 2 официально определились с датой старта раннего доступа. Вместе с этим показали новый трейлер и раскрыли детали о контенте на релизе, включая кооператив и обновленные механики выживания.
Студия Unknown Worlds Entertainment, которая входит в состав Krafton, официально объявила дату запуска Subnautica 2 в раннем доступе. Игра станет доступной уже 14 мая в 18:00 по киевскому времени, о чем стало известно из сообщения на странице проекта в Steam.
Сначала релиз планировали еще до конца 2025 года, но издатель решил перенести премьеру на 2026-й – это решение, по данным источников, принималось вопреки позиции бывшего руководства студии, которое покинуло компанию после скандала. Ранее игру ожидали увидеть уже в мае, и теперь эти прогнозы подтвердились.
Что предложит игра на старте?
На старте раннего доступа проект выйдет сразу на нескольких платформах: PC (через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store), а также на Xbox Series X и S.
Кроме того, игра появится в библиотеке Xbox Game Pass. Начальная цена составит 30 долларов с учетом региональных корректировок.
Вместе с датой релиза разработчики представили атмосферный кинематографический трейлер. В ролике показали, как исследователи сталкиваются с опасными инопланетными формами жизни, а также продемонстрировали новые подводные транспортные средства и снаряжение.
События игры развернутся на новой океанической планете. Игрокам придется исследовать неизведанные глубины, взаимодействовать с экосистемой и выживать в условиях постоянной угрозы. В игре обещают расширенные механики выживания, а также опциональный кооператив – впервые в истории серии можно будет проходить игру в команде до четырёх человек.
На момент запуска раннего доступа пользователям предложат четырех готовых персонажей (полноценную кастомизацию добавят позже), несколько биомов, широкий набор существ и предметов, а также онлайновый мультиплеер. Важно, что среди поддерживаемых языков заявлен и русский.
Разработчики отмечают, что в течение периода раннего доступа игра будет активно расширяться: будут появляться новые биомы, существа, предметы и сюжетные элементы. Полноценный релиз ожидается ориентировочно через 2 – 3 года после старта.
Как создавали Subnautica 2 и что происходило за кулисами?
Разработка Subnautica 2 оказалась значительно сложнее, чем это выглядело извне. Игру создает студия Unknown Worlds Entertainment, которая принадлежит Krafton, и именно взаимоотношения между ними существенно повлияли на темпы производства.
Официально сиквел находится в активной разработке с 2022 года, хотя подготовительные работы могли стартовать еще раньше. Изначально запуск в раннем доступе планировали на 2025 год, но в процессе возникли серьезные разногласия между разработчиками и издателем.
В 2025 году ситуация обострилась: Krafton внезапно сменила руководство студии, устранив ключевых фигур, включая CEO Тедом Гиллом. Это стало поворотным моментом – вскоре бывшие руководители подали в суд, обвинив издателя в попытке сорвать релиз и избежать выплаты бонусов, которые могли достигать 250 миллионов долларов, о чём писало издание IGN.
Со своей стороны, Krafton настаивала, что перенос был необходим из-за состояния игры. По их оценкам, контента было недостаточно для успешного запуска, и проект нуждался в дополнительном времени на доработку – в частности, расширение биомов, существ и общего объема игрового мира.
Конфликт перерос в масштабное судебное противостояние. В 2026 году суд встал на сторону разработчиков: он признал увольнение руководства безосновательным и обязал Krafton вернуть Теда Гилла на должность и не вмешиваться в подготовку к релизу.
Параллельно возникла еще одна показательная деталь – Krafton исчезла со страницы игры в Steam как издатель, хотя формально компания продолжает владеть студией и заявляет о поддержке релиза. Это лишь усилило слухи о напряженных отношениях между сторонами.
Несмотря на все трудности, команда продолжила работу над игрой. По словам разработчиков, дополнительное время позволило лучше отшлифовать ключевые механики и сделать игру более доступной для новых игроков, пишет The Verge. Ранний доступ, как ожидается, продлится несколько лет и будет сопровождаться регулярными обновлениями с новым контентом и развитием сюжета.