Виновных привлекли к уголовной ответственности, а семья жертвы получит многомиллионную компенсацию от полиции.

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Появление "сватинга"

"Сватинг" – это ложное сообщение в правоохранительные органы относительно кого-либо. Агрессор рассчитывает на то, что спецназ, реагируя на заявление, ворвется в дом жертвы.

В основном злоумышленники ожидают, что правоохранители повредят мебель и испугают жертву. Но иногда бывают и совсем трагические случаи. Как вот с Эндрю Финчем, которого из-за недоразумения полицейские застрелили.

"Сватинг" берет свое начало именно с онлайн-видеоигр. Таким образом недобросовестные геймеры мстят тем, кто, по их мнению, мешает им во время игры.

Дело первой жертвы "сватинга"

После более чем 5 лет судебного процесса семья Эндрю Финча наконец дождалась справедливости по делу о его убийстве. Злоумышленники, сделавшие ложное сообщение, получили тюремные приговоры.

Сначала семья хотела подать в суд на город Вичита за причастность местной полиции к убийству, но после нескольких лет обжалований иск ограничился требованием возмещения от офицера Джастина Рэппа. Суд просьбу удовлетворил, и родственники жертвы получат 5 миллионов долларов компенсации.

К слову, часто жертвами "сватинга" становятся и популярные стримеры. Да, недавно после ложного сообщения полиция ворвалась в дом бабушки и дедушки стримерши Caitlin.