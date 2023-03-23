Винних притягнули до кримінальної відповідальності, а сім'я жертви отримає багатомільйонну компенсацію від поліції.

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Поява "сватінгу"

"Сватінг" – це неправдиве повідомлення в правоохоронні органи щодо будь-кого. Агресор розраховує на те, що спецназ, реагуючи на заяву, вдереться до будинку жертви.

Здебільшого зловмисники очікують, що правоохоронці пошкодять меблі й налякають жертву. Та іноді трапляються й зовсім трагічні випадки. Як от з Ендрю Фінчем, якого через непорозуміння поліцейські застрелили.

"Сватінг" бере свій початок саме з онлайн-відеоігор. У такий спосіб недобросовісні геймери мстять тим, хто, на їхню думку, стає їм на заваді під час гри.

Справа першої жертви "сватінгу"

Після понад 5 років судового процесу сім'я Ендрю Фінча нарешті дочекалася справедливості в справі про його вбивство. Зловмисники, які зробили неправдиве повідомлення, отримали тюремні вироки.

Спочатку родина також хотіла подати до суду на місто Вічіта за причетність місцевої поліції до вбивства, та після кількох років оскаржень позов обмежився вимогою відшкодування від офіцера Джастіна Реппа. Суд прохання задовольнив, і родичі жертви отримають 5 мільйонів доларів компенсації.

До слова, часто жертвами "сватінгу" стають і популярні стримери. Так, нещодавно після неправдивого повідомлення поліція вдерлася до будинку бабусі й дідуся стримерки Caitlin.