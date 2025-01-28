Подарок ретро геймерам: консоль SuperStation One будет запускать игры PlayStation 1 без эмуляции

Компания Retro Remake открыла предзаказ на игровую консоль SuperStation One, стилизованную под первую PlayStation. Она оснащена портами для оригинальных контроллеров и картриджей, а благодаря архитектуре FPGA поддерживает игры для различных платформ от Atari 5200 и NES до PlayStation и Sega Saturn.

SuperStation One работает на базе открытого проекта MiSTer FPGA, который позволяет аппаратно воспроизводить функционал классических консолей и компьютеров, сообщает 24 Канал. Это обеспечивает поддержку оригинальных игр, контроллеров и картриджей без необходимости использовать эмуляцию.

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Представляем SuperStation. Открытая FPGA-консоль PS1, которая поддерживает оригинальные игры, картриджи и контроллеры. Загружайте игры с дисков или резервных копий. Региональная независимость. Поддерживает все ядра MiSTer FPGA, в частности N64 и Sega Saturn,

– написал представитель Retro Remake Таки Удон в соцсети X.

MiSTer FPGA позволяет запускать программное обеспечение и игры так же как это делали оригинальные консоли, с поддержкой мышей, клавиатур, джойстиков и других периферийных устройств.

Детали дизайна и функционала

SuperStation One предлагается в трех цветах: черном, сером и полупрозрачном синем. В комплекте будет поставляться карта microSD на 64 ГБ.

Среди доступных портов – три USB Type-A, Ethernet, HDMI, VGA, DIN10, а также композитные и компонентные разъемы. Консоль имеет разъем для наушников (3.5 мм), цифровой аудиовыход и NFC-считыватель для запуска отдельных игр.

Для расширения возможностей предлагается аксессуар SuperDock, который включает дисковод для дискет, отсек для SSD-накопителей формата M.2 2280 и четыре дополнительных USB-порта.

Цена и доступность

SuperStation One уже доступна для заказа. Стоимость стандартной версии составляет 180 долларов, тогда как Founders Edition за 150 долларов была полностью распродана. Аксессуар SuperDock пока недоступен для предзаказа, но его можно зарезервировать за 5 долларов вместе с заказом консоли.

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По словам представителей Retro Remake, поставки SuperStation One начнутся в четвертом квартале этого года или раньше. Это первая консоль от компании, но Retro Remake не планирует останавливаться – среди ее предыдущих продуктов есть набор для самостоятельного обновления дисплея Nintendo Switch Lite до OLED.