Разработчик Diablo 4 ответил существует ли в игре секретный уровень с коровами

В видеоподкасте один из разработчиков Diablo 4 ответил на вопрос, который волновал немало поклонников игры – существует ли в ней секретный уровень с коровами. Детальнее – в материале.

Четвертая основная игра во франшизе Diablo уже побила несколько рекордов Blizzard, а геймеры продолжают раскрывать секреты проекта, например какой артефакт является самым мощным в новинке, информирует 24 Канал.

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За долгую историю существования серии Diablo было немало памятных моментов для геймеров. Одним из известнейших среди них был секретный уровень в Diablo 2, известный как "ферма Му-Му".

В него можно было попасть после завершения основной истории на любом уровне сложности, выполнив после этого целый ряд специфических действий.

Инструкция по попаданию в секретную локацию в Diablo 2: видео

Секретный уровень, полон коров, стал популярным местом среди игроков для повышения уровня персонажа.

Также похожая локация стала пасхалкой в Diablo 3, где был уровень "Whimsyshire", наполненный пони.

Секретная локация в Diablo 3 / Фото Blizzard

Логично, что с выходом новой части франшизы игроки устремились на поиски.

Однако, генеральный менеджер игры Род Фергюссон рассказал на ютуб-подкасте Kinda Funny Xcast, что в Diablo 4 нет секретного уровня с коровами.

По его словам, команда была сосредоточена на том, чтобы не перегружать игру, имея в виду, что у разработчиков не было времени на разработку "причудливого" уровня для этой части.

Подкаст с Родом Фергюссоном: видео

Однако многие фанаты Diablo 4 не убеждены ответом разработчика и все же пытаются найти секретный уровень.

С этой целью, геймеры создали целые сообщества на Reddit и Discord, участники которых искренне уверены в существовании пасхалки, и даже якобы имеют доказательства в виде дата-майнерской информации.

На момент написания материала, ни одного секретного уровня в Diablo 4 до сих пор не обнаружено, но преданные поклонники франшизы решительно настроены найти какие-либо доказательства его существования.