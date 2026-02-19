RTX вместо конверта – молодожены получили необычный подарок на свадьбу

Новообразованная турецкая семья получила весьма необычный свадебный подарок от гостя, который инвестировал в стабильный FPS молодой семьи.

Кадры со свадьбы в Турции стали вирусными в соцсетях после того, как некоторые из гостей проявили креатив в выборе подарков, информирует Tom's Hardware.

Интересно Bethesda выпустила большое обновление для Skyrim на новой консоли Nintendo

Свадебные подарки мечты для геймеров?

Вместо традиционного конверта или "олдсукльных" подарков типа сервиза с "рыбками", пара гостей удивила молодоженов тем, что обычно можно найти внутри высококлассного игрового компьютера.

На видео, которое распространили Daily Turkic, попал момент, когда жених получает в свое распоряжение новенькую видеокарту GeForce RTX 5090, заботливо обернутую праздничными красными лентами.

Невесте в свою очередь достался четырехканальный комплект оперативной памяти DDR5.

Вирусная свадьба: смотрите видео

В дополнение, другой мужчина пополнил этот комплект процессором Intel Core Ultra 9, поэтому молодоженам осталось лишь несколько деталей и перефирия, чтобы собрать настоящий ПК мечты, от чего оба из них, кстати, были в полном восторге.

Следует отметить, что такие подарки не только креативные, но и весьма ценные, ведь их суммарная стоимость может достигать до 5 тысяч долларов, информирует Dexerto.

