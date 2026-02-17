Пользователи по всему миру все чаще видят надписи об отсутствии товара, а официальные объяснения производителя указывают на глубокую системную проблему, которая только начинает разворачиваться, пишет GamesRadar.

Почему геймеры снова вынуждены охотиться за консолями?

В последнее время пользователи в Соединенных Штатах Америки все чаще сталкиваются с тем, что все модели Steam Deck в официальном магазине имеют статус распроданных. Хотя устройства иногда появляются в наличии, таблички об отсутствии товара стали привычным явлением.

На момент появления этой информации в магазинах Великобритании запасы еще сохранялись, но ситуация остается нестабильной.

Valve была вынуждена официально прокомментировать ситуацию. Представители компании объяснили, что перебои с поставками Steam Deck OLED в некоторых регионах вызваны дефицитом модулей памяти и накопителей.

Более того, модель Steam Deck LCD с объемом памяти 256 гигабайт вообще снята с производства. Как только текущие запасы этой версии исчерпаются, она навсегда исчезнет из продажи.



Steam Deck / Фото Depositphotos

RAMmageddon

Причина этого явления получила в индустрии красноречивое название "RAMmageddon". В отличие от кризиса 2020 – 2023 годов, который был вызван пандемией, нынешний дефицит памяти обусловлен стремительным развитием технологий искусственного интеллекта. Крупные центры обработки данных скупают огромное количество полупроводников, что привело к дефициту и катастрофическому росту цен.

По имеющимся данным, стоимость оперативной памяти DRAM в течение 2025 года выросла на 172 процента.

Эта ситуация уже повлияла на другие амбициозные проекты Valve. Компания отложила объявление цены и даты выхода своих новых устройств Steam Machine и Steam Frame, поскольку стоимость комплектующих для персональных компьютеров стремительно растет, отмечает VGC. Хотя ранее планировалось, что новые системы появятся в начале 2026 года, сейчас эти сроки выглядят очень сомнительными.

Проблема имеет глобальный характер и затрагивает всех крупных игроков рынка. Аналитики прогнозируют, что производители консолей будут вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать затраты на дорогие компоненты.

Например, президент Nintendo Шунтаро Фурукава отметил, что хотя планов по повышению стоимости будущей консоли Switch 2 пока нет, это может измениться, если ситуация с памятью не улучшится.

Наиболее тревожные новости касаются следующего поколения домашних консолей. Компания Sony рассматривает возможность переноса релиза PlayStation 6 на 2028 или даже 2029 год, пишет издание Bloomberg. Основной причиной является именно дефицит памяти, который может сделать новое оборудование слишком дорогим или недоступным для массового производства. Даже такие гиганты, как Apple и Tesla, уже предупреждают о возможных ограничениях в производстве своей продукции в ближайшем будущем.

Valve пытается успокоить фанатов, отмечая, что проблемы с наличием Steam Deck OLED будут иметь прерывистый характер, и компания прилагает усилия для стабилизации поставок. Однако эксперты советуют готовиться к тому, что 2026 год станет сложным временем для покупки или обновления игровых устройств, поскольку аппетиты индустрии искусственного интеллекта продолжают диктовать свои условия на рынке железа.