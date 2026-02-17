Користувачі по всьому світу дедалі частіше бачать написи про відсутність товару, а офіційні пояснення виробника вказують на глибоку системну проблему, яка лише починає розгортатися, пише GamesRadar.

Чому геймери знову змушені полювати за консолями?

Останнім часом користувачі в Сполучених Штатах Америки все частіше стикаються з тим, що всі моделі Steam Deck у офіційному магазині мають статус розпроданих. Хоча пристрої іноді з'являються в наявності, таблички про відсутність товару стали звичним явищем.

На момент появи цієї інформації в магазинах Великої Британії запаси ще зберігалися, але ситуація залишається нестабільною.

Valve була змушена офіційно прокоментувати ситуацію. Представники компанії пояснили, що перебої з поставками Steam Deck OLED у деяких регіонах спричинені дефіцитом модулів пам'яті та накопичувачів.

Більше того, модель Steam Deck LCD з об'ємом пам'яті 256 гігабайтів взагалі знята з виробництва. Як тільки поточні запаси цієї версії вичерпаються, вона назавжди зникне з продажу.



Steam Deck / Фото Depositphotos

RAMmageddon

Причина цього явища отримала в індустрії промовисту назву "RAMmageddon". На відміну від кризи 2020 – 2023 років, яка була викликана пандемією, нинішній дефіцит пам'яті зумовлений стрімким розвитком технологій штучного інтелекту. Великі центри обробки даних скуповують величезну кількість напівпровідників, що призвело до дефіциту й катастрофічного зростання цін.

За наявними даними, вартість оперативної пам'яті DRAM протягом 2025 року зросла на 172 відсотки.

Ця ситуація вже вплинула на інші амбітні проекти Valve. Компанія відклала оголошення ціни та дати виходу своїх нових пристроїв Steam Machine та Steam Frame, оскільки вартість комплектуючих для персональних комп'ютерів стрімко зростає, зазначає VGC. Хоча раніше планувалося, що нові системи з'являться на початку 2026 року, зараз ці терміни виглядають дуже сумнівними.

Проблема має глобальний характер і зачіпає всіх великих гравців ринку. Аналітики прогнозують, що виробники консолей будуть змушені підвищувати ціни, щоб компенсувати витрати на дорогі компоненти.

Наприклад, президент Nintendo Шунтаро Фурукава зазначив, що хоча планів щодо підвищення вартості майбутньої консолі Switch 2 поки немає, це може змінитися, якщо ситуація з пам'яттю не покращиться.

Найбільш тривожні новини стосуються наступного покоління домашніх консолей. Компанія Sony розглядає можливість перенесення релізу PlayStation 6 на 2028 або навіть 2029 рік, пише видання Bloomberg. Основною причиною є саме дефіцит пам'яті, який може зробити нове обладнання занадто дорогим або недоступним для масового виробництва. Навіть такі гіганти, як Apple і Tesla, вже попереджають про можливі обмеження у виробництві своєї продукції в найближчому майбутньому.

Valve намагається заспокоїти фанатів, зазначаючи, що проблеми з наявністю Steam Deck OLED матимуть переривчастий характер, і компанія докладає зусиль для стабілізації поставок. Проте експерти радять готуватися до того, що 2026 рік стане складним часом для купівлі чи оновлення ігрових пристроїв, оскільки апетити індустрії штучного інтелекту продовжують диктувати свої умови на ринку заліза.