Свободное падение: видеоигра Battlefield 2042 продолжает стремительно терять аудиторию

Видеоигра Battlefield 2042 продолжает терять аудиторию в сервисе Steam. Патчи пока так и не смогли решить все проблемы, а пиковый онлайн уже упал до показателя в 30 тысяч геймеров.

Уже все поклонники видеоигр знают, что релиз Battlefield 2042 вряд ли можно назвать удачным. Сначала эта игра получила довольно посредственные оценки от журналистов, а затем ее еще и жестко раскритиковали геймеры.

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Наверное, самым ярким подтверждением этих слов может служить оценка Battlefield 2042 на агрегаторе рецензий Metacritic и в сервисе Steam. Пользователи первого сайта оценили версию этого проекта для PC в 2,2 балла из 10 (почти 4 тысячи отзывов), а вот в фирменном магазине Valve в игры всего 35% положительных отзывов (более 60 тысяч рецензий).

Понятно, что представители студии DICE принесли извинения, а также они уже пообещали, что до конца этого года выйдет аж три масштабных патча. Например, самое большее обновление вышло сегодня утром, а в целом разработчики внесли более трехсот правок.

Правда, панацеей подобные масштабные патчи пока не стали, а видеоигра продолжает стремительно терять аудиторию. Согласно данным сервиса SteamDB, игра Battlefield 2042 уже не входит в топ самых популярных игр Steam. А ее пиковый онлайн уже упал до показателя в 30 тысяч активных геймеров, хотя на релизе в этот проект играло более 100 тысяч игроков.

Статистика Battlefield 2042 / Скриншот с сайта SteamDB

Самое интересное в этой ситуации то, что уже в ближайшее время эта игра может сравниться по этому показателю с Battlefield V, которая вышла еще в сентябре 2018 года. За последние 24 часа пиковый онлайн этого проекта достиг показателя в 20 тысяч активных геймеров.

Стоит добавить, что на консолях или в других сервисах ситуация с Battlefield 2042 может быть другой. Правда, в случае этой игры вряд ли можно говорить о проблемах только с какой-то конкретной версией. Ярким подтверждением этих слов может стать статистика, которой поделился Том Хендерсон.

Дело в том, что сейчас этот инсайдер готовит видео именно на эту тему, а в процессе он решил узнать, над какими играми раньше работали разработчики Battlefield 2042. Пока журналист успел собрать информацию о 500 таких сотрудниках, хотя уже и получил очень интересный результат. Том Хендерсон написал, что 58% разработчиков впервые трудились над игрой из серии Battlefield.

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