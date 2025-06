В сеть слили дату выхода DLC для Assassin's Creed Shadows, но она оказалась ошибкой

Недавно среди фанатов Assassin's Creed Shadows распространились слухи, что сын генерального директора Ubisoft Ива Гиймо случайно раскрыл дату релиза расширения Claws of Awaji. Однако эта информация оказалась ложной, и официальной даты выхода дополнения до сих пор нет.

Чарли Гиймо, член комитета по трансформации Ubisoft и сын Ива Гиймо, опубликовал на своем LinkedIn фото с визита в студию Ubisoft Bordeaux, рассказывает 24 Канал.

На снимке зафиксирован момент внутренней презентации Claws of Awaji, где на одном из слайдов видно дату 10.06.2025. Многие игроки и некоторые СМИ предположили, что это дата релиза расширения, то есть 6 октября 2025 года.



Фото с "датой выхода" DLC ACS / Фото Charlie Guillemot

Эта информация частично совпадает с майскими заявлениями инсайдера Тома Хендерсона, который утверждал, что Claws of Awaji планируется к выпуску в сентябре 2025 года, но может быть перенесено на октябрь. Однако релиз 6 октября поставил бы дополнение в опасную близость к Ghost of Yotei – новому блокбастеру Sony во вселенной Ghost of Tsushima, который выйдет 2 октября. Сомнительно, что Ubisoft пойдет на такой риск.

Как отметил Том Хендерсон, дата на слайде записана в европейском формате (день, месяц, год), а не в американском (месяц, день, год). Это означает, что 10.06.2025 – это 10 июня, а не 6 октября. Скорее всего, именно в этот день и проводилась презентация в Ubisoft Bordeaux, а не была указана дата релиза.

Что известно о Claws of Awaji

Расширение Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows перенесет игроков на таинственный остров, где они "должны ощутить страх жертвы охоты". Разработчики обещают более 10 часов контента, новое снаряжение, навыки и бесплатный доступ для тех, кто сделает предварительный заказ основной игры.

Ubisoft пока не раскрывает точных сроков выхода расширения, поэтому остается следить за обновлениями от компании.