В мережу злили дату виходу DLC для Assassin's Creed Shadows, але вона виявилася помилкою

Нещодавно серед фанатів Assassin's Creed Shadows поширилися чутки, що син генерального директора Ubisoft Іва Гіймо випадково розкрив дату релізу розширення Claws of Awaji. Проте ця інформація виявилася помилковою, і офіційної дати виходу доповнення досі немає.

Чарлі Гіймо, член комітету з трансформації Ubisoft і син Іва Гіймо, опублікував на своєму LinkedIn фото з візиту до студії Ubisoft Bordeaux, розповідає 24 Канал.

На знімку зафіксовано момент внутрішньої презентації Claws of Awaji, де на одному зі слайдів видно дату 10.06.2025. Багато гравців і деякі ЗМІ припустили, що це дата релізу розширення, тобто 6 жовтня 2025 року.



Фото з "датою виходу" DLC ACS / Фото Charlie Guillemot

Ця інформація частково збігається з травневими заявами інсайдера Тома Гендерсона, який стверджував, що Claws of Awaji планується до випуску у вересні 2025 року, але може бути перенесено на жовтень. Однак реліз 6 жовтня поставив би доповнення в небезпечну близькість до Ghost of Yotei – нового блокбастера Sony у всесвіті Ghost of Tsushima, який вийде 2 жовтня. Сумнівно, що Ubisoft піде на такий ризик.

Як зазначив Том Гендерсон, дата на слайді записана в європейському форматі (день, місяць, рік), а не в американському (місяць, день, рік). Це означає, що 10.06.2025 – це 10 червня, а не 6 жовтня. Швидше за все, саме в цей день і проводилася презентація в Ubisoft Bordeaux, а не було вказано дату релізу.

Що відомо про Claws of Awaji

Розширення Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows перенесе гравців на таємничий острів, де вони "повинні відчути страх жертви полювання". Розробники обіцяють понад 10 годин контенту, нове спорядження, навички та безкоштовний доступ для тих, хто зробить попереднє замовлення основної гри.

Ubisoft поки що не розкриває точних термінів виходу розширення, тож залишається слідкувати за оновленнями від компанії.