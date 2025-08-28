Странная модификация для RDR 2 превращает сына протагониста в смертельное оружие
- Модификация для Red Dead Redemption 2 превращает Джека Марстона в смертельный томагавк.
- Видео с результатами работы быстро завирусилось в соцсетях, собрав сотни тысяч просмотров.
В сети завирусилась забавная модификация для Red Dead Redemption 2, которая буквально превращает Джека Марстона в смертоносный томагавк.
RDR 2 – весьма серьезная игра, но ничто не убережет ее от энтузиастов модерского дела, если те решат добавить немного абсурда в мир виртуального Дикого запада, сообщает 24 Канал.
Для чего существует эта модификация?
Поверьте, DOOM, запущен на портативной зарядной станции, это не самое странное, что произошло в мире гейминга на этой неделе.
Стример под ником Blurbs, известен тем, что создает самые причудливые модификации для вестерна от Rockstar.
На этот раз ему в голову пришла и вовсе безумная идея – превратить сына одного из протагонистов игры в оружие. В результате Джека Марстона теперь можно бросать, как томагавк.
Забавное видео – посмотрите ролик
Видео с результатом работы энтузиаста быстро завирусилось в соцсетях и собрало сотни тысяч просмотров, а многие геймеры имели только один вопрос: зачем создавать такую модификацию.
Просто для веселья – с гордостью отвечают им другие.