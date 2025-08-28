Укр Рус
28 серпня, 16:48
1

Чудернацька модифікація для RDR 2 перетворює сина протагоніста у смертельну зброю

Максим Задворський
Основні тези
  • Модифікація для Red Dead Redemption 2 перетворює Джека Марстона на смертельний томагавк.
  • Відео з результатами роботи швидко завірусилося в соцмережах, зібравши сотні тисяч переглядів.

У мережі завірусилася кумедна модифікація для Red Dead Redemption 2, яка буквально перетворює Джека Марстона у смертоносний томагавк.

RDR 2 – вельми серйозна гра, але ніщо не вбереже її від ентузіастів модерської справи, якщо ті вирішать додати трохи абсурду у світ віртуального Дикого заходу, повідомляє 24 Канал.

Для чого існує ця модифікація?

Повірте, DOOM, запущений на портативній зарядній станції, це не найдивніше, що відбулося у світі геймінгу цього тижня.

Стример під ніком Blurbs, відомий тим, що створює найбільш чудернацькі модифікації для вестерну від Rockstar. 

Цього разу йому в голову прийшла і зовсім шалена ідея – перетворити сина одного з протагоністів гри на зброю. У результаті Джека Марстона тепер можна кидати, як томагавк

Кумедне відео – перегляньте ролик

Відео з результатом роботи ентузіаста швидко завірусилося в соцмережах та зібрало сотні тисяч переглядів, а чимало геймерів мали лише одне питання: навіщо створювати таку модифікацію.

Просто для веселощів – з гордістю відповідають їм інші.