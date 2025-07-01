Разгадана загадка игры Battletoads, мучившая геймеров почти 35 лет

Долгих 35 лет фанатов олдскульной Battletoads с консоли NES мучила тайна одного из скриншотов на картридже игры. Выглядит так, что они наконец-то получили разгадку.

Поклонники Battletoads будут удивлены, узнав ответ на вопрос, который мучил многих из них в течение долгих лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Time Extension.

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Разгадка оказалась проще, чем казалось

Если ваш геймерский путь начался в эпоху NES, SEGA и Dendi – вы точно хотя бы раз играли в Battletoads.

Счастливые обладатели оригинального картриджа с этой игрой часто рассматривали коробку, и могли заметить там интересную деталь: уровень в правом нижнем углу, который отсутствовал в игре.

Оригинальная коробка / Фото Nintendo

Хотя он выглядит как 7-й уровень под названием Volkmire's Inferno, на нем показаны лягушки, которые мчатся вперед на колесных байках, в то время, как в игре они передвигаются на их летающих аналогах.

Почти 35 лет фанаты мучились вопросом, почему этот скриншот так отличается от того, что есть в реальной игре. Со временем даже появлялись теории о невиданном секретном уровне, как в Diablo 4, но похоже всем дискуссиям пришел конец.

Произошло это благодаря журналисту Крису Биеньеку, который загрузил на свой ютуб-канал VideoGameEphemera видео с демонстрацией игрового процесса бета-версии игры.

Ролик был взят из VHS-кассет, которые ему прислали разработчики еще в 1991 году, когда он писал обзор проекта для журнала "VideoGames & Computer Entertainment".

Пожалуйста, наслаждайтесь, указывая на различия между этой бета-версией Battletoads и финальной выпущенной,

– говорится в описании видео.

Игровой процесс демоверсии – смотрите видео

Как видно из видео, 7-й уровень в демо существенно отличается от того же уровня в финальной игре.

Уровень в игре и в бета-версии / Скриншоты с timeextension.com

Почему разработчики изменили лягушкам транспорт и как забыли заменить скриншот на упаковке – остается неизвестным. Однако, фанаты Battletoads все равно были рады узнать разгадку этой тайны.