Издатель GTA VI внезапно сократил целый отдел искусственного интеллекта

В издательстве Take-Two Interactive, которое готовит релиз GTA VI, неожиданно уволили руководителя направления искусственного интеллекта вместе с его командой. Это произошло несмотря на заявления руководства об активном внедрении генеративного ИИ в разработку игр.

Об этом стало известно из заявления руководителя подразделения искусственного интеллекта Люка Дикена в LinkedIn.

Что произошло с командой ИИ в Take-Two?

Дикен возглавил направление только в начале 2025 года, хотя до этого более десяти лет работал в Zynga. По его словам, команда занималась развитием технологий, которые помогают оптимизировать процесс создания игр – от дизайна до финальных этапов производства.

Теперь Take-Two Interactive неожиданно прекратила с ним сотрудничество, уволив целый отдел, который занимался разработкой и реализацией ИИ в играх издателя.

В своем комментарии Люк отметил, что коллектив сочетал инновационные подходы, техническую экспертизу и глубокое понимание геймдизайна. Разработанные ими решения, по его словам, были направлены на расширение возможностей разработчиков, а не их замену.

Вероятно, основа этого подразделения сформировалась после приобретения Zynga в 2022 году за 12,7 миллиардов долларов. Именно тогда Take-Two Interactive получила доступ к внутренним технологиям и специалистам компании.

Интересно, что еще в начале февраля генеральный директор издательства Штраус Зельник заявлял об активном внедрении генеративного ИИ в рабочие процессы, отмечало издание Games Industry. По его словам, такие инструменты уже позволяют компании экономить время и ресурсы во время разработки.

Несмотря на это решение об увольнении выглядит противоречивым. Оно может свидетельствовать или об изменении стратегии или о внутренней реструктуризации направления ИИ. В то же время полностью отказываться от технологий искусственного интеллекта компания не планирует. Это подтверждают и предыдущие заявления руководства и общий тренд в отрасли.

Особенно на фоне того, что студия Rockstar Games активно работает над релизом Grand Theft Auto VI – одной из самых ожидаемых игр последних лет. Сам Зельник ранее подчеркивал для GamesRadar, что генеративный ИИ не способен создать игру уровня GTA VI самостоятельно. По его мнению, такие системы работают на основе уже существующих данных и не могут полноценно заменить человеческую креативность.