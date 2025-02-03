Скандальный чемпион FC25 Pro Open Андерс Вейранг поделился своей победной тактикой
Масштабный киберспортивный турнир по симулятору футбола EA FC 25 – FC25 Pro Open, закончился триумфом эпатажного вундеркинда Андерса Вейранга. Его победная тактика уже появилась в сети.
Финальная часть FC25 Pro Open закончилась победой Андреаса Вейранга, который в свои 19 лет продолжает доминировать в киберспортивном виртуальном футболе, информирует 24 Канал.
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Победная тактика появилась в сети вскоре после финала
В решающем поединке юный датчанин зрелищно обыграл "ветерана" дисциплины – Франческо "Obrun2002" Тальяфьерро со счетом 5:4.
Полная запись финального матча – смотрите видео
Хотя не всем нравится самоуверенность и юношеская вспыльчивость Вейранга, большинство фанатов дисциплины все же вынуждены согласиться, что сейчас именно Андерс является лучшим игроком EA FC 25 в мире.
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Вскоре после триумфа в соцсети X появилась победная тактика киберспортсмена.
К заветному титулу и призовым в 100 тысяч долларов его привела схема 4-4-2 со сбалансированным стилем "билд-апа" и двумя атакующими плеймейкерами в центре поля.
Схема геймера / Фото с X @FUTWIZ
Испытать тактику чемпиона FC25 Pro Open собственноручно может каждый желающий, импортировав ее в игру с помощью кода: "$4?JU?%rvx5".